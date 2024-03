Kultúra

A cannes-i fesztiválon lesz az új Mad Max-film világpremierje

A Furiosa: Történet a Mad Maxből című film a 2015-ben bemutatott Mad Max - A harag útja című produkció előzményfilmjeként készült. 2024.03.22 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A májusi cannes-i filmfesztiválon tartják a Furiosa: Történet a Mad Maxből című akciófilm világpremierjét - jelentették be csütörtökön a szervezők, kilenc évvel azután, hogy a posztapokaliptikus sorozat negyedik részét, a Mad Max - A harag útja című alkotást a világ egyik legjelentősebb filmes találkozóján mutatták be.



George Miller rendező alkotását május 15-én mutatják be a cannes-i fesztiválpalotában Anja Taylor-Joy, Chris Hemsworth és Tom Burke színészek részvételével. A filmet, amely május 23-án kerül a magyar mozikba, versenyen kívül mutatják be Cannes-ban.



A Furiosa: Történet a Mad Maxből című film a 2015-ben bemutatott Mad Max - A harag útja című produkció előzményfilmjeként készült. Anya Taylor-Joy, aki nagy sikert aratott A vezércsel című Netflix-sorozat főszereplőjeként, a filmben a fiatal Furiosát alakítja, akit A harag útjában Charlize Theron játszott. "Az előzményfilmnek az ötlete már több mint tíz éve ott motoszkált a fejemben" - idézte George Millert a cannes-i fesztivál közleménye. "Nagyon örülök, hogy visszatérhetek a cannes-i fesztiválra Anya, Chris és Tom társaságában, hogy bemutassuk a Furiosa: Történet a Mad Maxből című filmet. Nincs is jobb hely a Croisette-nél, hogy a világ minden tájáról érkező közönséggel együtt felfedezzük ezt a filmet" - mondta az ausztrál rendező.



George Miller rendezésében 1979-ben mutatták be Mel Gibson főszereplésével az első Mad Max-filmet. Azóta három folytatás készült a produkcióhoz.



Az ausztrál filmes 2016-ban a fesztivál hivatalos versenyprogramja zsűrijének elnöke volt.



A 77. cannes-i fesztivált május 14. és 25. között rendezik meg, a hivatalos programba meghívott alkotások listáját április 11-én párizsi sajtótájékoztatójukon hozzák nyilvánosságra a szervezők.