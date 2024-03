Kultúra

Felavatták a magyar gyökerű hollywoodiak falát Budapesten

Csaknem ötszáz, magyar gyökerű hollywoodi filmes neve olvasható azon a falon, amelyet csütörtökön avattak fel Budapesten, a XV. kerületi Origo Filmstúdióban. 2024.03.21 20:11 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Csaknem ötszáz, magyar gyökerű hollywoodi filmes neve olvasható azon a falon, amelyet csütörtökön avattak fel Budapesten, a XV. kerületi Origo Filmstúdióban.



"Az utóbbi tíz évben a magyar filmipar bevételei a tízszeresére nőttek, 2022-ben már 200 milliárd forint felett jártak. Közép-Európa új filmfővárosa Budapest, itt adják az egyik legmagasabb adókedvezményt filmgyártásra a világon, jó az infrastruktúra, kiválóan képzett a szakembergárda, 2019 óta megháromszorozódott a külföldi produkciók magyarországi költése" - mondta az eseményen Nagy-Vargha Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára.



Mint fogalmazott, a közelmúltban tartott 96. Oscar-gálán is fantasztikus magyar sikerek születtek: az Origo Filmstúdióban zajlott a négy szobrocskával elismert Szegény pára című film forgatásának egy része. Hozzátette: örömre ad okot, hogy Koltai Lajos Semmelweis című filmjére a novemberi bemutató óta már több mint 300 ezer jegyet adtak el, a múlt héten bemutatott Most vagy soha! pedig már a premierhétvégéjén 75 ezer néző látta.

A magyar gyökerű hollywoodiak fala a XV. kerületi Origo Filmstúdióban (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

"Büszkék lehetünk arra, hogy a magyar filmipar nagyszerű korszakát éli. A Saul fia sikere óta felkerültünk arra a tizenöt országból álló dicsőséglistára, amelynek tagjai már kétszer is megnyerték a legjobb külföldi filmért járó Oscart" - szögezte le a helyettes államtitkár.



Szólt arról, hogy Magyarország kapcsolata Hollywooddal a kezdetekhez nyúlik vissza, hiszen az öt legnagyobb hollywoodi filmstúdió közül kettőt magyar alapított.



Bokor Balázs, a Magyar Hollywood Tanács elnöke kiemelte: mintegy ötven olyan település van Magyarországon és a határon túli magyarlakta részeken, ahol hollywoodi magyar filmes született, vagy ahonnan felmenői származnak.



Kitért arra, hogy Ricsén született Adolph Zukor Oscar-díjas producer, Tolcsva szülötte William Fox, a Fox Film Corporation alapítója, Monoké Al Lichtman, a Universal kiemelkedő személyisége, és Mátészalkáról indultak Amerikába Tony Curtis felmenői, akinek a tiszteletére idén filmfesztivált fognak tartani.



"Immár 61-re nőtt a magyar Oscar-díjak száma" - hangsúlyozta Bokor Balázs, utalva arra, hogy a Szegény párák díszletberendezőjeként elismert Mihalek Zsuzsa mellett az Oppenheimerben nyújtott alakításáért megkapta a legjobb férfi mellékszereplő Oscarját Robert Downey Jr., akinek felmenői a tatai zsidó temetőben nyugszanak.



Horváthné Fekszi Márta, az Origo Filmstúdió vezetője ehhez kapcsolódva bejelentette, hogy Mihalek Zsuzsa is csillagot fog kapni az Origóban.



Az eseményen - amelyen jelen volt két magyar Oscar-díjas rendező, Szabó István és Rofusz Ferenc, valamint több parlamenti képviselő is - a "hollywoodi érintettségű" mintegy 50 település közül 25 képviselője védjegydokumentumot vett át, ezentúl a "Hollywood magyar gyökerei település" címet viselhetik.