Kultúra

Több mint száz program a Szombathelyi AGÓRA tavaszi kínálatában

Több mint száz program, köztük városi nagyrendezvények, színházi előadások, koncertek, filmbemutatók és kiállítások, valamint szakköri és kézműves foglalkozások szerepelnek a szombathelyi AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft tavaszi kínálatában, amelyet csütörtökön sajtótájékoztatón ismertettek a szervezők.



Horváth Soma (Éljen Szombathely!), a vasi megyeszékhely kultúráért is felelős alpolgármestere hangsúlyozta, hogy a programok között minden szombathelyi, de akár a városba érkező turista is találhat számára érdekeset, értékeset.



Megjegyezte: májusban az AGORA üzemeltetésében újra nyit majd a megújult szombathelyi KRESZ-parkban, a víztorony belsejében található kávézó, és önkormányzati társaságuk működteti az új körmendi mozit, amelynek működtetési jogát a cég pályázattal nyerte el.



Horváth Zoltán, az AGORA Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: április 11-én egy villámcsődület, flashmob szervezésével kapcsolódnak a magyar költészet napjához, április 20-án Szombathelyen rendezi bajnokságát a Magyar Táncsport Szövetség, a tánc világnapját április 27-én pedig a szombathelyi Csónakázó-tó szigetén köszöntik nagyszabású programmal.



Május 17-én ismét bekapcsolódnak a Qadrille Európai Táncfesztiválba, több száz fiatal köszönti a Fő téren érettségiző társait.



A színházi előadások közül Pintér Béla és Társulata Marshal Fifty-six című előadását, illetve a Pannon Várszínház A padlás című előadását, valamint Lovas Rozi, Lengyel Tamás, Molnár Áron Árvák című színpadi produkcióját emelte ki a direktor.



Az AGORA Sportházban bemutatásra kerülő tavaszi nagykoncertek közül a március 22-i Nox koncertet, az ISIS Big Band április 7-i koncertjét, Halász Judit május 5-i gyermekkoncertjét, valamint egy május 10-i operett gálát ajánlott a közönség figyelmébe.



A szokásos filmvetítéseken túl az AGORA Savaria Filmszínházban továbbra is zajlanak majd gyermekprogramok, bábelőadások, lesznek ismeretterjesztő programok, de lesz például Aradi-Varga Show, Ács Fruzsina és Szabó Balázs Máté koncert, valamint Csernus est is - sorolta az ügyvezető.



A sajtótájékoztatón közölték azt is: AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont az utóbbi hónapokban több rangos szakmai díjban és elismerésben is részesült. Elnyerték a Minősített Közművelődési Intézmény címet, az Év Felelős Foglalkoztatója pályázaton különdíjat nyertek el, Látópont címet is birtokolnak, illetve Családbarát Munkahely Tanúsító Védjegyet és Családbarát Szolgáltatóhely Tanúsító Védjegyet is használhatnak.