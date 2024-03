Kultúra

Dinoszauruszkiállítást is magában foglaló látogatóközpont létesült Komlón

Dinoszauruszkiállítás is helyet kapott a városi könyvtárnak és múzeumnak otthont adó, több mint egymilliárd forintos kormányzati támogatással létesült Komlóverzum Látogatóközpontban. Az épületet ünnepélyes keretek között adták át szerdán. 2024.03.21 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az egykori mecseki bányászváros legnagyobb kulturális létesítményének, a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény épületének teljes körű felújításával és bővítésével egy közel 2200 négyzetméteres látogatóközpont jött létre a rendszerváltozás előtt még pártházként működő ingatlanban, amelynek tetőterében dinoszauruszkiállítást alakítottak ki.



A nem titkoltan turistacsalogatónak számító tárlat annak köszönheti létét, hogy a Mecsek feketekőszén-bányáiban és azok meddőhányóin találták meg Magyarország első dinoszauruszleleteit, a jura korban élt dinoszaurusz faj, a Komlosaurus carbonis lábnyomfosszíliáit.



A kiállítás látogatói látványos installációk révén pillanthatnak be a 200 millió évvel ezelőtti Mecsek hegység életébe, megcsodálhatják a gigászi mamutot, az ősembereket, a mecseki dinoszauruszokat és az egykori tengeri lényeket, továbbá a mecseki feketekőszén keletkezésével, bányászatával is megismerkedhetnek.



Pap Norbert, a Pécsi Tudományegyetem geográfus-történésze, a tárlat szakmai vezetője az MTI érdeklődésére elmondta: nemcsak Komló közvetlen környéke, de az egész vármegye különleges földtani, paleontológiai értékei is megismerhetők a látogatóközpontban.



Villányból, a triász időszakból őshüllők, a jura korból Komlosaurus, a kréta korból Zengővárkony-környéki ősmaradványok, Orfű-Tekeresből pedig ősdelfin és fóka, míg a Mecsek térség jégkorszakából mamut és hiéna is megjelenik a kiállítótérben. Mellette a bányászat és a Mecsek hegység geológiájának számos sajátossága is látható, ahogy más kiállítási egységekben a bányászati munkát és a hétköznapokat, a város fejlődését is bemutatják - sorolta.



A gyűjtő, reprodukáló és bemutató munka nyomán egy, az eredeti terveket messze túlszárnyaló vízió szerint "baranyai geopark" létesítése lehetne a középtávú cél, amely akár a világörökségi címre is méltó lenne - tért rá ki a szakember.



A létesítmény ünnepélyes megnyitásán Dukai Miklós, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) önkormányzati államtitkára kiemelte: az új látogatóközpont koncentrált, informatív tudásanyagot mutat be, s felöleli a térség hosszú történelmét, a 200 millió évvel ezelőtt megindult szénképződéstől a közelmúltig tartó időszakot.



A politikus méltatta a komlóiakat azért, mert a kormányzat támogatásaival jól sáfárkodva az utóbbi bő tíz évben annak ellenére is jelentős fejlődést tudtak biztosítani a városnak, hogy az ezredfordulón megszűnt a környéken élők legfőbb bevételi forrása, a feketeszén-bányászat.



Kiemelte: a komlóiak időben felismerték, hogy átalakulásra van szüksége a településnek, s az embereknek a meglévő - kulturális és természeti - értékeikre kell építeni jövőjüket.

Hoppál Péter (Fidesz) kormánybiztos, a térség országgyűlési képviselője rámutatott: Komló annak ellenére tudta legyőzni a korábbi előnyéből származó hátrányát, hogy erre kevés ideje volt.



Kifejtette: bár a rendszerváltozás és az ország EU-s tagságával járó pályázatok nem teljesítették be a helyiek reményeit, a kormányzat 2010 óta értékelte Komló múltját, hitt a jövőjében, s folyamatosan segítette a helyiek elképzeléseinek megvalósítását. Csak az utóbbi néhány évben a kormány csaknem négymilliárd forintos támogatást nyújtott a helyi infrastrukturális és kulturális célú fejlesztésekhez - mondta.



Polics József (Fidesz-KDNP), Komló polgármestere a beruházás kapcsán arról szólt, hogy a több mint egy évtizedes álom megvalósulását jelentő látogatóközpont a város új imázsának részét képezi majd, s annak létrejöttével jelentős mértékben fejlődik a város kulturális kínálata.