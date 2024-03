Kultúra

EFOTT: a családok felé nyit a fesztivál

A családok felé nyit az EFOTT. Az egyetemisták és főiskolások fesztiváljára, amelyen a Velencei-tó partján idén mások mellett Azahriah, Majka és Krúbi is koncertet ad, a 14 év alattiaknak szülői felügyelettel ingyenes lesz a belépés.



Az EFOTT új, önálló jegytípust is bevezet nappali eseményeire. A fesztivál mintegy száz aktivitással, számos egyetem részvételével és negyven kipróbálható sportággal várja az érdeklődőket július 10. és 14. között - közölték a szervezők kedden az MTI-vel.



"Az elmúlt években egyre inkább felértékelődött a közösségi élmény és a tartalmas nappali programok szerepe az EFOTT fesztiválon. Idén először kifejezetten a családok számára is készülünk programokkal. Az egyetemi mindennapokat bemutató UNIverzumban több mint húsz felsőoktatási intézménnyel lehet találkozni" - idézte Budai Marcellt, az EFOTT sajtófőnökét a kommüniké.



Az idei EFOTT házigazdája az Óbudai Egyetem lesz, a fesztivál központi gondolata a digitalizáció, az innováció, a fenntarthatóság és a zöld energia felhasználása. Az EFOTT egyetemi kampuszának számító UNIverzumban a felsőoktatási intézmények mellett a kiemelt oktatási és innovációs projektek, a civil szervezetek és a vállalati szektor szereplői is helyet kapnak.



Az egyetemisták fesztiváljának estéin koncertet ad mások mellett Azahriah, Majka, Krúbi, a ValMar, Manuel, Dzsúdló, T. Danny, Lil Frakk, a BSW, Metzker Viki, a Margaret Island, az Irie Maffia, a Blahalouisiana vagy a Punnany Massif.



Újdonság lesz, hogy a Velencei-tó partján House Pikniket rendeznek a fesztivál minden napján, július 10. és 14. között, 14 óra és 20 óra 30 perc között.