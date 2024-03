Nem filmajánló

A Most vagy soha! a nyitóhétvégén 75 551 nézőt vonzott a mozikba

2024.03.18 17:53 MTI

A Petőfi Sándorról és a Márciusi Ifjakról szóló történelmi kalandfilm a nyitóhétvégén 75 551 nézőt vonzott a magyarországi mozikba, több mint 162 millió forint bevételt generálva - közölték a film producerei és a Forum Hungary az MTI-vel hétfőn.



Ezzel a Most vagy soha! 1990 óta minden idők legnagyobb magyar filmes bevételét érte el a bemutatás első hétvégéjén - írták a közleményben.



"A film első hétvégi nézőszámát tekintve - a Covid utáni időszak - legsikeresebb magyar filmje" - tették hozzá.



"Minden alkotótársam nevében hálásan köszönöm a közönség érdeklődését és példátlan szeretetét! A Most vagy soha! az a film, amit szinte mindenki szeret, aki már látta. Szeretnénk, ha mindenki a saját szemének hinne! Tisztelet Petőfi Sándornak, Szendrey Júliának és a Márciusi Ifjaknak!" - idézik a közleményben Rákay Philipet, a film kreatív producerét.