Elhunyt Gát György, a Linda és a Família Kft. rendezője

Hetvenhét éves korában meghalt Gát György rendező, producer; a halálhírt lánya, Gát Anna tette közzé bejegyzésében az X-en (korábbi nevén Twitter) szerdán.



Gát György 1947. február 5-én született Budapesten. Tanulmányait a Színház- és Filmművészeti Főiskolán végezte.



Pályáját a Magyar Televízióban világosítóként kezdte, majd az MTV kábelese, kameramanja, rendezőasszisztense, később rendezője és producere lett.



1993-tól 1999-ig a TNG Rt. elnök-vezérigazgatója, 1999-ben a New TNG Productions Kft. ügyvezető igazgatójaként dolgozott. Tanított az ELTE esztétika-média tanszékén is.



Legismertebb munkái között van a Linda, az Angyalbőrben és a Família Kft. című tv-sorozat.

My father is gone.



(1947-2024)



Good bye, Daddy!



I love you so.



We'll meet again ...



🖤 pic.twitter.com/0o3hMGBg1y