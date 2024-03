Programajánló

Ganxsta Zolee és a Kartel 30 jövőre a Sportarénában

Harmincadik születésnapját látványos koncerttel ünnepli jövőre a Ganxsta Zolee és a Kartel. A gengszter hiphop csapat az egykori tagokkal kiegészülve 2025. január 17-én a Budapest Sportarénában lép fel. 2024.03.08 10:19 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A jubileum alkalmából Döglégy Zolee, Big Daddy és Siska mellett a színpadon fog rapelni Dopeman és Steve is, míg a szkreccseket Sámson szolgáltatja - közölte a szervező Live Nation pénteken az MTI-vel.



A Ganxsta Zolee és Kartelt Zana Zoltán, a Sex Action egykori dobosa, vagyis Ganxsta "Döglégy" Zolee 1995-ben alapította. A csapat, amelyet szókimondó, gyakran vulgáris szövegek jellemezték, szinte azonnal hatalmas népszerűségre tett szert Magyarországon.



Az alapító tagok között volt Zana mellett Sámson Gábor (O.J. Sámson), Bándy István (Ganxsta Steve), valamint Kalmár László (Big Daddy Laca) és Tóth Lóránd (Lory B). Az első Kartel-lemez Egyenesen a gettóból címmel 1995-ben jelent meg, rajta olyan slágerekkel, mint a Boom a fejbe!, a Született gyilkos, vagy a Gettó.



Az áttörést a második, Jégre teszlek című album jelentette 1997-ben, ebből több mint 25 ezer példány fogyott. A lemez megjelenése után nem sokkal távozott a zenekarból Lory B, helyette Dopeman (Pityinger László) lépett be. Az 1999-ben kiadott Helldoradóból már 50 ezer példányt adtak el.



A zenekar az elmúlt harminc év alatt az ország szinte minden szegletében megfordult, kiadott tizenhárom stúdióalbumot, két-két EP-t és koncertlemezt, egy válogatást, emellett egy előttük tisztelgő tribute anyag is megjelent. A szakmai elismerések között szerepel négy Arany Zsiráf-díj, két Fonogram-díj. Az évek során távozott a csapatból Dopeman, Sámson és Steve is, rövid időre visszatért, majd ismét búcsúzott Lory B.



Siska Finuccsi (Losonczi Szilveszter) több éves közös munka után 2020-ban lett hivatalos Kartel-tag, jelenleg a három MC (Döglégy, Laca, Siska) mellett a Kartelt Takács Vilmos Vilkó (gitár), Kovács Dávid (basszusgitár) és Potesz Balázs (dob) alkotja. Legutóbbi stúdiólemezük, a 2022-es A bohóc már ebben a felállásban jelent meg.



A BPCD (Budapest Vinyl) tavaly 28 év után ismét kiadta CD-n a Kartel első lemezét.