Honvédelem

Első világháborús karabélyokat adtak át a tűzszerészek a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumnak

Három, az első világháború idejéből származó karabélyt adtak át a Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezredének katonái a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumnak, amelyeket még 2022-ben találtak a bakonyi vármegyeszékhely várában tartott ásatásokon.



Lengyel László alezredes, az ezred parancsnoka az MTI-nek elmondta: alakulatuk céljának tekinti a már veszélytelen történelmi emlékek megőrzését, mert ezek a muzeológusoknak felbecsülhetetlen értékkel bírnak.



Ilyen az a három, 1895 mintájú Mannlicher karabély is, amelynek fém darabjait és az egykor hozzájuk tartozó, hatvan darab, újságpapírba csomagolt, nyolc milliméteres karabélylőszert a Magyar Nemzeti Múzeum régészei 2022 februárjában a Veszprémi Érsekség felújítási munkáit megelőzően, középkori sírok feltárása közben a vár legészakibb épületében, a nagyszeminárium alagsorában találták.



A mintegy száz évig a földben szunnyadó lőszereket az ezred katonái a hatályos kormányrendelet szerint megsemmisítették, a karabélyokat pedig, miután működésképtelenségükről fegyverszakértői tanúsítvány született, most visszaadták a veszprémieknek.



Péterváry-Szanyi Brigitta, a múzeum igazgatója kiemelte: fontos számukra a Veszprém múltjához kapcsolódó tárgyak, valamint a hadtörténeti emlékek gyűjtése is. Jelezte, hogy az 1711 előtti tárgyak, amelyek régészeti emlékeknek minősülnek, a törvény szerint a múzeum gyűjteményébe kerülnek, azonban a későbbieknél ez nem így történik.



Az intézményben azonban fontosnak érezték a három karabély restaurálását és későbbi bemutatását, és Pálffy Sándor fémrestaurátor kezdeményezésére megkaphatták azokat gyűjteményükbe. Terveik szerint a honvédelem napjához kapcsolódó rendezvényükön láthatja majd a közönség az addigra már restaurált karabélyokat.