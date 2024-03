Programajánló

Családi napot tart a Magyar Természettudományi Múzeum a Beporzók napján

Családi napot tart a Beporzók napja alkalmából a Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) szombaton; a program részeként többek között ismeretterjesztő és kézműves foglalkozások, előadások, workshop, lepkés kvíz és mézkostólás is várja az érdeklődőket.



Az ismeretterjesztő és kézműves programokon a résztevők megismerkedhetnek a beporzó élőlényekkel, a beporzás jelentőségével, valamint az idei év beporzóival, a boglárkalepkékkel - olvasható az MTM szerdai közleményében.



A múzeum közleményében a Föld egészén zajló rovarvilág pusztulására hívja fel a figyelmet, amit most már az énekesmadarak számának csökkenése is jelez.



Mint írták, a rovarok eltűnése számos természeti folyamatot károsan befolyásol, hiszen egyik legfontosabb tevékenységük a virágos növények beporzása - hangsúlyozzák a közleményben.



A tájékoztató szerint a jelenlegi földi növényvilág túlnyomó többsége rászorul a rovarokra, és ebben benne van a termesztett növényeink háromnegyede, az ételként, fűszerként, italként, gyógynövényként fogyasztott növények egyharmada. Elsősorban a méhek (a házi méh mellett több száz vadon élő méhfaj), de lepkék, legyek, bogarak, darazsak, poloskák és más rovarok is részt vesznek a beporzásban - írták.



Az eseményen a látogatóknak lepkecsalogató vadvirágmag-keveréket ajándékoznak, amellyel otthon is beporzóbarát, rovarcsalogató életteret lehet kialakítani.



A Magyar Természettudományi Múzeum, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, valamint a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület együttműködésében megvalósuló rendezvényen, szombaton 9 és 14 óra között egyebek mellett Szemtől szemben a lepkékkel, Darazsak és méhek, Fátyolkák és rokonaik a ház körül címmel ismeretterjesztő programok, kézműves workshop, természetbúvár terem, mézkóstolás, beporzó Vándortanösvény és Bogárháton címmel bemutató is várja az érdeklődőket a Magyar Természettudományi Múzeumban.



A programok múzeumi belépőjeggyel látogathatók.