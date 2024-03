Programajánló

Ünnepi programokkal várja a családokat a zengővárkonyi Míves Tojás Múzeum

Folklórműsorokkal, tojásfestő, -díszítő és -patkoló bemutatókkal, kézműves foglalkozásokkal várja az érdeklődőket a zengővárkonyi Míves Tojás Múzeum március 24. és április 1. között.



A virágvasárnaptól húsvéthétfőig tartó programok keretében hétfőtől szombatig - egyebek mellett -tojásírással, -karcolással és -patkolással, valamint a magrátétes tojásdíszítéssel ismerkedhetnek meg a látogatók délelőtt tíz órától a baranyai faluban - közölte az MTI-vel Nienhaus Rózsa, a múzeum vezetője, hozzáfűzve: a gyerekeket már a március 24-i megnyitón, majd azt április 1-jéig minden nap népi játékok várják.



A virágvasárnapi megnyitón Borsós István tárogatóművész lép fel, majd kisgyerekek adnak elő folklórműsort, s kezdetét veszi az országos ifjúsági tojásíró verseny, amelyet követően az eredményeket is kihirdetik.



Hétfőtől szombatig a helyi Német házban délelőtt tíz órától tartják a tojásdíszítő bemutatókat, március 28-án, csütörtökön pedig Tüskés Tünde szalmafonó művész segítségével húsvéti díszeket is készíthetnek az érdeklődők.



Nagypénteken a helyi tojásmívesek állnak munkába, hogy elkészítsék az idei tojásokat, míg húsvétvasárnap faluszerte hímestojás-keresés veszi kezdetét már reggel kilenctől, majd hétfőn délelőtt a zengővárkonyi hagyományőrző egyesület tart locsolóműsort a tojásmúzeum előtt.



Nienhaus Rózsa közölte, hogy virágvasárnap és húsvéthétfő között folyamatosan látogatható a Míves Tojás Múzeum egyedülálló gyűjteménye, a Szalma-kincs-tár gyűjteménye és a zengővárkonyi tájház.



A Míves Tojás Múzeum egyedülálló gyűjteményét 2000-ben a zengővárkonyi tájház pajtájában nyitották meg. A gyűjtemény mintegy 2400 kiállított és további 2100, tárlókban őrzött darabot tartalmaz.



Az intézmény anyagának különleges darabjai közé tartoznak az úgynevezett utaveszett, a huculmintás, a karcolt, a bőcsi írott, a viaszlevonatos, a temperával festett, a patkolt, a mag- és szalmarátétes és a dróttal díszített tojások is.



A múzeumot évente több mint tízezren keresik fel; Magyarország mellett számos európai országból, valamint Ausztráliából, Afrikából, Kanadából, Japánból, Kínából, Oroszországból és az Egyesült Államokból is volt már látogatója az intézménynek.



A Míves Tojás Múzeummal és a húsvétváró programokkal, valamint az országos ifjúsági tojásfestő verseny részleteivel kapcsolatban további információk olvashatók a tojasmuzeum.hu honlapon és a Míves Tojás Múzeum Zengővárkony Facebook-oldalon.