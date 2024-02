Gyász

Meghalt Hunyadkürti György színművész

Elhunyt Hunyadkürti György; a kaposvári Csiky Gergely Színház Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művészét életének 73. évében hétfőn, váratlanul érte a halál - tájékoztatta a teátrum közleményben az MTI-t.



Azt írták, Hunyadkürti Györgyöt a színház a saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.



A kaposvári polgármesteri hivatal azt közölte, hogy a művészt az önkormányzat is a saját halottjának tekinti.



A pályatársak és a közönség szeretett "Hunyája" mindenekelőtt szolgálatnak tekintette színészi hivatását, mind a színpadon, mind a filmekben - hangsúlyozta a hivatal az MTI-hez eljuttatott közleményében.



Kiemelték, Hunyadkürti György éppen így szolgálta imádott városát, Kaposvárt, és szolgálta, áldozatkészen segítette az embereket is.



"Amikor hitte, hogy használhat vele, kétnaponta 60 kilométert utazott, hogy felolvashasson egy kómában fekvő barátjának, eközben egész előadásokat vitt a hátán Kaposváron, nemegyszer egyes-egyedül, csupán saját személyiségével töltve be a teret és az időt" - tették hozzá.



Kitértek rá, "Hunyadkürti György úgy érezte, az életet csak szilárd erkölcsi alapelvekre építve érdemes leélni."



"Szálfatermetű volt, aki meghajolni csak a közönség előtt tudott" - jegyezték meg.



Hunyadkürti György 1951. április 16-án született Csorváson. Pályafutását a békéscsabai Minerva Színpadon kezdte, 1972-ben az Állami Déryné Színházhoz szerződött, 1975 óta a Csiky Gergely Színház társulatának volt a tagja.



Szívesen vállalt önálló irodalmi esteket, Ti kérditek?! - Gondolat-VERSeny című produkcióját a kaposvári színház stúdiószínpadán mutatták be, kiváló előadóként többször nyert díjakat szavalóversenyeken.



Neki ítélték 2006-ban a Versünnep Alapítvány, a Magyar Rádió és a Duna Televízió által megrendezett országos szavalóverseny első díját, és egy évvel később a Versünnep szavalóverseny szakmai fődíját.



Testvéréhez, Hunyadkürti Istvánhoz hasonlóan őt is felfedezte a filmes szakma: játszott a Sose halunk meg! (1993), a József és testvérei - Jelenetek egy parasztbibliából (2003) és egyebek mellett a Workshop (2003) című alkotásban.



Munkásságát, színészi teljesítményét többször is díjazták: 2004-ben megkapta a színházi epizódszereplők elismerésére alapított Aase-díjat, 2005-ben a Jászai Mari-díjat, 2006-ban a Kaposvárért aranygyűrűt, 2014-ben érdemes művész, 2022-ben kiváló művész lett.