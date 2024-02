Kultúra

Tom Cruise főszereplésével forgat filmet Alejandro G. Inárritu

Inárritu legutóbb 2015-ben forgatott angol nyelvű filmet, A visszatérőt Leonardo DiCaprióval, amely globálisan több mint félmilliárd dolláros jegybevételt hozott, és három Oscar-díjat kapott.







Alejandro G. Inárritu Oscar-díjas filmrendező Tom Cruise főszereplésével forgatja következő filmjét - írta meg a The Hollywood Reporter.



A produkció megvalósításáról a Warner Bros és a Legendary Pictures folytat tárgyalásokat. Inárritu legutóbb 2015-ben forgatott angol nyelvű filmet, A visszatérőt Leonardo DiCaprióval, amely globálisan több mint félmilliárd dolláros jegybevételt hozott, és három Oscar-díjat kapott.



Új angol nyelvű filmje forgatókönyvét is Inárritu írta Sabina Berman, Alexander Dinelaris és Nicolás Giacobone közreműködésével. A film sztorijáról azonban egyelőre semmit nem hoztak nyilvánosságra.



Cruise januárban kötött nem exkluzív szerződést a Warner Bros. filmstúdióval. A filmsztár és producer jelenleg a következő Mission: Impossible-epizódon dolgozik és a Universal filmstúdió előkészület alatt álló, világűrben játszódó filmjében is játszik majd, amelyet Doug Liman rendez.



Inárritutól, aki 2015-ben Birdman című alkotásáért a legjobb film és rendező Oscar-díját is elnyerte, a közönség legutóbb a Bardo, egy maroknyi igazság hamis krónikája című spanyol nyelvű filmet láthatta.



Cruise-t 1990-ben a Született július 4-én, 1997-ben pedig a Jerry Maguire című filmért jelölték a legjobb színész Oscarjára, 2000-ben a Magnólia mellékszereplőjeként kapott Oscar-jelölést, tavaly pedig a Top Gun: Maverick producereként lett Oscar-jelölt a legjobb film kategóriában.