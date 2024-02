Kultúra

Számos településre jutnak el a Néprajzi Múzeum programjai

A programsorozat február elején kezdődött Lovászpatonán, amely egyike a csaknem 70 településnek, ahol a következő fél évben megvalósulnak a Néprajzi Múzeum különböző eseményei. 2024.02.22 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Országszerte számos településre jutnak el a következő hónapokban a budapesti Néprajzi Múzeum kiállításai, programjai, szakmai workshopjai, projektjei a Petőfi Kulturális Program keretében.



Az országos programsorozat a Nemzeti Művelődési Intézet Térségi Kulturális Szolgáltatások Mintaprogram részeként a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósul meg. "Ennek köszönhetően a Néprajzi Múzeumban őrzött tudás most a legkisebb településen is elérhető válik, hol szakszerűen, hol élményszerűen" - áll a múzeum MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében.



A programsorozat február elején kezdődött Lovászpatonán, amely egyike a csaknem 70 településnek, ahol a következő fél évben megvalósulnak a Néprajzi Múzeum különböző eseményei.



A Ráismersz? - Néprajzi helytörténeti klub a néprajz fő témakörei mentén, a múzeum gyűjteményeinek példáin keresztül a helyi, térségi sajátosságok megismerésére, közösségi összegyűjtésére és rögzítésére törekszik a Néprajzi Múzeum szakembereinek bevonásával.



A szerdai program a kulturális örökség digitalizálását és reprodukálását támogató workshop. A résztvevő intézmények és kulturális szakemberek gyakorlati bemutatóra épülő ismertetőt kapnak a kulturális javak digitális feldolgozásának lehetőségeiről.



Digitális tartalmak közzététele, hasznosítása, alkalmazása címmel is tartanak workshopot, amelynek célja, hogy a Néprajzi Múzeum gyűjteményi adatbázisából és közösségi média gyakorlatából kiindulva segítséget nyújtsanak abban, hogy a résztvevők miként osszanak meg digitalizált fényképeket és egyéb gyűjteményi tartalmakat helyi közösségekkel, településekkel, példákat adjanak arra, hogy milyen módon lehet online közösséget építeni.



A projekt része a Mozgóképre örökítve című, a Néprajzi Múzeum film- és fotógyűjteményére, a Sztánai Népismereti Filmszemle díjnyertes alkotásaira és a munkatársak közelmúltban készített filmjeire épített program.



Az Ismerd meg és alkosd újra! Hagyományos mintakincsből új motívum című vándorkiállítás középpontjában a magyar népi díszítőművészet megismertetése és annak mai használata áll, egy új digitális alkalmazás segítségével. A múzeum tárgyait, rajzait bemutató tablók segítségével a látogatók képet kapnak a Kárpát-medencére jellemző díszítőművészetről, egy-egy díszítmény vagy motívum történetét is megismerhetik.



Az Istennel talállak, testvérem! - Cigány történetek című vándorkiállítás anyagául a cigány közösségekben "álruhában járó" legendás kutató, Erdős Kamill (1924-1962) etnográfus, nyelvész alig ismert fényképei, kéziratai, magnószalag-felvételei és az ezekből kibomló történetek szolgálnak.



A múzeumi szakmai munkát támogató workshopokon a résztvevők megismerhetik azokat a módszereket, amelyekkel láthatóbbá tehetik a tevékenységüket az online térben.

A projekt keretében bemutatják A népi türelemüvegen innen és túl - interaktív néprajzi pavilont is.



A Néprajzi Múzeum tovább bővíti és kiterjeszti a Múzeumi Állományvédelmi Programot. Ennek keretében többek között segíti a működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények gyűjteményeinek állományvédelmi tevékenységét szakmai továbbképzésekkel, szaktanácsadással, eszközkölcsönzésekkel - áll a közleményben.