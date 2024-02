Híresség

'Nagy gyomros volt ez nekem' - Fodor Zsóka reagált Várkonyi András szavaira

Mint arról korábban beszámoltunk: véget ért egy fejezet, többé nem dolgozik együtt Várkonyi András és Fodor Zsóka. A Barátok közt két színésze egy konfliktus miatt zárta le 50 éve tartó barátságát. A történtekről Várkonyi András azt mondta: emberileg és szakmailag is csalódott Fodor Zsókában, amiért tavaly ősszel két előadásukra sem ment el, cserbenhagyva ezzel a nézőket és őt is - három-négyszázezer forintos mínuszt okozva ezzel.



A nyilatkozatra azóta Fodor Zsóka is több ízben reagált.



"Nagy gyomros volt ez nekem. Ha haragszom, ha nem, nem adom ki a médiának... Belém akart rúgni, de én nem akarok visszarúgni. 40 éve szeretem az Andrist! Az utóbbi pár évet leszámítva. Nagyon szerettük egymást, szerettem vele játszani" - mondta a Blikknek az ikonikus sorozat Magdi anyusa, majd elmondta, hogy az elmaradt előadásokból csak egyre emlékszik.



"Miért ne mentem volna el, ha tudok róla? Miért dobnék el ennyi pénzt? Egy alkalom valóban volt, amikor nem jelentem meg, de engem nem értesítettek. Amikor hívtak, hogy jön a sofőr, állati pipa voltam. A másikról nem is tudok, sem a város, sem a felkérés nem rémlik" - fejtette ki Fodor Zsóka, aki sajnálja, hogy kollégája nem tisztázta vele a történteket.



Hangsúlyozta azt is, az elmúlt évtizedekben ő is sok mindent lenyelt, és ugyan a kollégáját nagyon jól ismeri - állítása szerint több mindent tud róla, mint a családja -, a részleteket nem teregeti ki, próbál a jóra emlékezni. "Úgy döntöttünk, hogy a jövőben külön lépünk fel. Nekem is van okom, amiért nem lépek fel vele többet. Nem fogok kitálalni" - zárta sorait a színésznő.