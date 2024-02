Filmajánló

Csütörtöktől vetítik a magyar mozik a Lefkovicsék gyászolnak című filmet

A film operatőre Dévényi Zoltán, aki a történet abszurditásának megfelelő képi világot alkotott a filmhez. A vágó Gotthárdi Balázs volt.

Csütörtöktől vetítik a magyar mozik Breier Ádám első nagyjátékfilmjét, a Szabó Kimmel Tamás és Bezerédi Zoltán főszereplésével készült, Lefkovicsék gyászolnak című filmet - jelentette be a forgalmazó Mozinet.



Breier Ádám a Nemzeti Filmintézet Inkubátor Programjában készült első nagyjátékfilmje sok humorral beszél a generációs különbségekről és a megbocsátásról - olvasható a közleményben.



A keserédes dramedy történetében Lefkovics Tamás, a nagyszívű, de konok bokszedző (Bezerédi Zoltán) viszonya annyira megromlott a fiával, Ivánnal (Szabó Kimmel Tamás), hogy évek óta nem beszélnek egymással. Iván Izraelbe menekült az apjával való konfliktus elől, ortodox zsidóként él és ott alapított családot. Budapestről csak az édesanyjával (Máhr Ágnes) tartja a kapcsolatot. Az anyuka váratlan halálakor Iván hatéves kisfiával (Leo Gagel) hazatér, hogy a zsidó hagyományoknak megfelelően egyhetes gyászt, shivát üljenek a szülői házban. A két férfin keresztül két világ feszül egymásnak, aminek a tétje a család egyesülése.



Breier Ádám Csaba Bálint társíróval közösen jegyzi a film forgatókönyvét. Breier korábban rövidfilmeket és dokumentumfilmeket készített, köztük van a Havanna, csak oda (2016) és A báró hazatér (2018) című film.



A Lefkovicsék gyászolnak az amerikai Palm Springs-i Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában debütált, de szerepelt a Miami és a New York-i Zsidó Filmfesztiválon is.