Munkácsy Mihály kézjegye is szerepel a gyulai Erkel Ferenc Múzeum 1874-es vendégkönyvében

A kultúrtörténeti ritkaságot, amelyet a véletlennek köszönhetően találtak meg a múzeumi szakemberek, a festőfejedelem születésnapján, február 20-án egy napig a közönség is megtekintheti az Almásy-kastélyban. 2024.02.15 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Munkácsy Mihály 1874. szeptember 23-án járt a gyulai Erkel Ferenc Múzeum elődjében, és kézjegyével ellátta a vendégkönyvet. Ezt a kultúrtörténeti ritkaságot, amelyet a véletlennek köszönhetően találtak meg a múzeumi szakemberek, a festőfejedelem születésnapján, február 20-án egy napig a közönség is megtekintheti az Almásy-kastélyban.



Liska András, az Erkel Ferenc Múzeum szakmai vezetője az intézmény csütörtöki sajtótájékoztatóján felidézte, hogy 1874. augusztus 3-án, a Megyeháza udvarán, egy régi fonó épületében nyílt meg a Békés Vármegyei Régészeti és Művelődéstörténelmi Társulat első kiállítása, amely Mogyoróssy János és Haán Antal a köz számára felajánlott gyűjteményét mutatta be a látogatóknak.



A gyulai születésű történész, Mogyoróssy János maga mutatta be a tárlatot az érdeklődőknek, mesélt Haan Antal békéscsabai származású festőművész különleges etruszk gyűjteményéről is; cserébe kért mindenkit, hogy írja be a nevét a vendégkönyvbe.



Mások mellett a Wenckheim és Almásy család több tagja, a vármegye akkori alispánja, a gyulai laktanya több katonája és Gyulai László festőművész is meglátogatta a múzeumot, de József főherceg neve több alkalommal is szerepel a könyvben.



Szeptember 23-án Munkácsy Mihály Reök Isvánnal, nagybátyja fiával és Omaszta Gyulával, nagynénje testvérével látogatta meg a tárlatot. Aznap csak ők jártak ott a vendégkönyv tanúsága szerint.



Hogy Munkácsy miért nem feleségével, Cécile Papier-val ment el oda, akivel nászútjukat töltötték Párizs, Velence és Budapest után éppen Békéscsabán, azt még kutatni kell - jegyezte meg Liska András.



Elmondta, hogy a vendégkönyv a hatvanas években még látható volt a gyulai vár kiállításán, 1983-ban is leltárba vették, majd eltűnt. Véletlenül találtak rá a mintegy 110 ezer műtárgyat számláló raktárban, egy dobozban, amikor az Almásy-kastélyban jövő január elejéig megtekinthető Munkácsy: a sikersztori elnevezésű tárlat kialakításán dolgoztak.



A vendégkönyvet 1948-ig vezették, de az 1895-1898 közti időszak lapjait utólag eltávolították belőle. Liska András szerint vélhetően azért, mert 1895-ben megnyílt a megye első múzeumi épülete, a Kohán Képtár, és annak a kiállításnak a vendégeit külön akarták kezelni.



A múzeumi vezető hozzátette, egy napra, február 20-án az Almásy-kastélyban kiállítják a vendégkönyvet, amelyet a közeljövőben szeretnének történészekkel közösen tudományos igénnyel feldolgozni.



A vendégkönyvet elsőként Birsy József magyar királyi honvédőrnagy, zászlóaljparancsnok írta alá, az utolsó bejegyzés 1948. október 19-én Szőke Máriáé volt, aki iskolás diákokkal látogatta meg a kiállítóhelyet.