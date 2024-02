Kultúra

EFK - Te is részese voltál! címmel hirdetnek pályázatot a program szervezői

Te is részese voltál! címmel pályázatot hirdetnek a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program szervezői, akik a tavalyi év legkedvesebb emlékeit várják a látogatóktól február 25-én éjfélig.



A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Főváros programévben több mint háromezer-ötszáz programon vehetett részt a sok százezernyi látogató a Bakony-Balaton régió 116 településén - áll a szervezők MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében.



A szervezők azt szeretnék megtudni, hogy a látogatók számára mi volt a legemlékezetesebb esemény, amelyet akár évek múlva is emlegetni fognak. A kéthetes pályázat mindenki számára nyitva áll, a legizgalmasabb válaszok az EKF évét bemutató, a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban hamarosan megnyíló kiállításon is helyt kapnak - áll a közleményben.



A kedvenc emlékeket a program honlapján a https://veszprembalaton2023.hu/oldal/ekfemlekem oldalon várják. A pályázatra bármilyen formában fel lehet jelentkezni, legyen az fotó vagy rövid videó, egy jó sztori, vers, vagy novella.



A beküldött anyagok sorsoláson is részt vesznek, a győztesek az EKF legkeresettebb ajándéktárgyai közül vehetnek át nyereményt.