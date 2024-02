Rádió 1

Balázsék élő adásban jelentették be: megvan Vadon Jani utódja

A hallgatók csütörtök este hat óráig szavazhattak arról, hogy ki legyen Vadon János utódja a Rádió 1-en futó Balázsék című reggeli műsorban.



Balázsék már január óta keresték műsorvezetőtársukat, így hétről hétre új jelölteket mutattak be a hallgatóknak. Összesen hat női és két férfihangot próbáltak ki. A reggeli műsorvezetésért küzdő nyolc jelölt között szerepelt: Alekosz, Kovácsovics Fruzsina, Mussimbe Dennis, Ráskó Eszter, Puskás Péter, Wossala Rozina, Faragó Janka, Gévai Júlia és Ábel Anita.



Egy korábbi adásban a műsorvezetők arról beszéltek, hogy nem feltétlenül Vadon János pótlása a cél, hanem hogy találjanak valakit, akivel jól érzik magukat. Akkor már utaltak arra, hogy nagy a valószínűsége annak, hogy az új kollégájuk egy hölgy lesz - írja az Index.



Sebestyén Balázs és Rákóczi Ferenc a péntek reggeli adásban jelentette be, hogy a szavazatok alapján Ráskó Eszter humoristát szeretnék hallgatni reggelente a Rádió 1 műsorában.



Hozzátették, hogy négy nap alatt összesen 260 ezer szavazat jött, ami minden várakozásukat felülmúlta. Mint mondták, mindenkivel jól érezték magukat, de aki a legjobb hangulatot tudta adni a műsornak, az Ráskó Eszter volt. A műsorvezetők örültek, hogy a hallgatók akarata azonos volt azzal, amit gondoltak.



Ráskó Eszter a győzelme után elmondta, hogy annyira izgult, hogy nem tudott időben elaludni.



Sebestyén Balázs és Rákóczi Ferenc a műsor elején kétszer is megviccelte a hallgatókat. Elsőként Fekete Pákót, majd Alekoszt jelentették be győztesként.