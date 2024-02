Kultúra

Két időszaki kiállítás nyílt a Vasarely Múzeumban

Vasarely műveit és kiállításplakátjait állították párhuzamba, a művek az alkotói korszak és tematikus egységek alapján kerültek csoportba. 2024.02.09

Két időszaki kiállítás nyílt csütörtökön a budapesti Vasarely Múzeumban: az egyik tárlat a művész 1948 és 1998 között készült kiállítási plakátjait mutatja be, a másikon Pán Imre gyűjteményéből Vasarely rajzai, kollázsai, akvarelljei, grafikái, albumai láthatók.



A V.V. Victor Vasarely. 1=2, 2=1 című kiállítás az optikai festészet legjelentősebb képviselőjének 1948 és 1998 között készült kiállítási plakátjait mutatja a franciaországi Fabre-gyűjteményből - mondta Orosz Márton, a Vasarely Múzeum igazgatója.



Vasarely műveit és kiállításplakátjait állították párhuzamba, a művek az alkotói korszak és tematikus egységek alapján kerültek csoportba - hangsúlyozta Bruno Fabre francia gyűjtő a csütörtöki megnyitón.



A francia gyűjtő felhívta a figyelmet Vasarely munkásságának három emblematikus művéből készült variációkra: pre-kinetikus zebrákra, a Hódolat Málevicsnek című alkotásra és a Canopusra. Több műnek is egyszerű geometriai alakzat az alapja: négyzetek, körök, amelyek gyémántokká és elipszisekké alakulnak - magyarázta Bruno Fabre, kiemelve: a kiállított alkotásokat 10 év alatt gyűjtötte össze.



A másik, Morphémes - Morfémák. Pán Imre és Victor Vasarely közös párizsi történetei című időszaki tárlat Pán Imre művészeti író, szervező, szerkesztő, kiadó gyűjteményéből mutat be válogatást.



Pócs Veronika kurátor elmondta: a kiállítás Vasarely páratlan grafikai munkáit, vázlatait vonultatja fel, beavatva a közönséget a műhelytitkokba.



Pán Imre a budapesti Európai Iskola nevű művészcsoport egyik alapítója volt, majd 1957-ben Párizsba költözött, és 1972-ben bekövetkezett haláláig száznegyvenöt egyedi grafikákat tartalmazó bibliofil kiadványfüzetet adott ki, önerőből, saját szerkesztésben - mondta a kurátor.



A kiállítási anyag jó részét Pán Imre és Vasarely közös albumai: Vasarely-rajzai, -kollázsai, -akvarelljei és szerigráfiák alkotják, illetve 1930 és 1960 között készített grafikai művei, amelyek egykor Pán gyűjteményébe tartoztak és Franciaországból érkeztek Budapestre - tette hozzá Pócs Veronika.



Mindkét kiállítás április 28-ig tekinthető meg.