Kultúra

Tom Holland a Rómeó és Júliában lép fel Londonban

Holland, aki gyermekkorában már szerepelt a Billy Elliott musical színpadi változatában, felnőttként most először lép színpadra - írta szerdán a BBC News.



A darabot Jamie Lloyd rendezi, aki legutóbb Andrew Lloyd Webber Alkony sugárút című musicaljét állította színpadra Nicole Scherzingerrel.



Lloyd közleményében a világ egyik legjelentősebb, legizgalmasabb ifjú színészének nevezte Hollandot, és hozzátette, nagyon örülnek neki, hogy visszatér a West Endre.



A 27 éves Holland a Pókember: Hazatérés és a Pókember: Idegenben című Marvel-filmek sztárja, és ő játszotta A zsúfolt szoba című minisorozat főszerepét is. A pszichológiai thriller forgatása után, tavaly júniusban bejelentette, kis szünetet tart, hogy mentális egészségével foglalkozhasson. A Rómeó és Júlia lesz az első színészi munkája a közlemény óta.



A West Enden korábban Ian McKellent, Sean Beant, Alfred Enochot és Richard Maddent is láthatta már Rómeó szerepében a közönség.