Letartóztatták a rappert, miután három Grammy-díjat nyert - videó

Killer Mike amerikai rappert letartóztatták és testi sértés vétségének vádjával vád alá helyezték, miután állítólag "fizikai összetűzésbe keveredett" a színfalak mögött a vasárnapi Grammy-díjátadón - közölte a Los Angeles-i rendőrség.



A 48 éves férfit, akinek valódi neve Michael Render, vasárnap késő estére már ki is engedték az őrizetből - erősítette meg közleményében a Los Angeles-i rendőrség. Az előadóművész letartóztatására nem sokkal azután került sor, hogy három díjat is nyert a zeneipari show-rendezvényen, köztük több mint két évtized után először kapott Grammy-díjat.



"Február 4-én, vasárnap, nem sokkal délután 4 óra után egy felnőtt férfit őrizetbe vettek és megbilincseltek egy fizikai összetűzés miatt" - áll a Los Angeles-i rendőrség vasárnap este kiadott közleményében. A BBC szerint még ebben a hónapban bíróság elé kell állnia.



"A gyanúsítottat letartóztatták, és a Los Angeles-i rendőrség központi részlegébe szállították" - folytatódott a közlemény, amely név szerint azonosította Render nevét, és megerősítette, hogy testi sértés vétségének vádjával vették őrizetbe. További információkat - például az esetlegesen érintettek személyazonosságát - nem közöltek.



Az incidenst követő, a Hollywood Reporter által felvett felvételeken látszik, hogy a megbilincselt Render-t a rendőrség kikíséri a Los Angeles-i Crypto Arénából. A rövid videoklipben egy hang hallható, amely azt mondja: "Komolyan mondod? Mi a f***?"



Render letartóztatására nem sokkal azután került sor, hogy a Grammy-n három kategóriát is besöpört: megnyerte a legjobb rap album, a legjobb rap dal és a legjobb rap előadás díját - olyan rap ipari nagyágyúkat előzve meg, mint Drake, Kendrick Lamar és Nicki Minaj.



Render a zenei karrierje mellett aktivizmusáról is ismert, és hangot adott néhány, a fekete amerikaiakat érintő problémának, például a rendőri brutalitásnak és a rasszizmusnak.



Letartóztatása előtt Render úgy reagált a Grammy-triójára, hogy arról beszélt, megbánta néhány korábbi tetteit. "20 évesen azt hittem, hogy menő dolog drogdílernek lenni" - mondta a színfalak mögött. "40 évesen kezdtem el együtt élni azzal, hogy megbántam azokat a dolgokat, amiket tettem".



"45 évesen kezdtem el rappelni róla. 48 évesen pedig itt állok, mint egy olyan ember, aki tele van empátiával és együttérzéssel azokért a dolgokért, amiket tettem" - tette hozzá.



Killer Mike képviselői egyelőre nem nyilatkoztak a helyzetről.



A vasárnapi 66. Grammy-díjátadón a pop szupersztár Taylor Swift dominált, aki történelmet írt azzal, hogy ő lett az első előadó, aki négyszer is elnyerte az év albumát - megelőzve Stevie Wondert, Paul Simont és Frank Sinatrát a kategóriában.

Killer Mike is taken away in handcuffs at https://t.co/9ImDm1bpFW Arena after winning 3 #Grammys pic.twitter.com/1IUBU0IQb6 — The Hollywood Reporter (@THR) February 5, 2024