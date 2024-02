Kultúra

Több ezer éves ezüstfenyőből készül hangszer Szlovéniában

Hangszer készül egy több ezer éves ezüstfenyő rönkjéből, amelyet a Triglav Nemzeti Parkban egy természet-helyreállítási projekt során találtak jó állapotban megőrződve.



A szlovén közszolgálati televízió (RTV) keddi riportja szerint még tavaly a nyugat-szlovéniai Tolmin járás egyik kis falujában, Cadrgban a 15 mesterséges tó egyikét takarították a munkások, amikor egy három méter hosszú, 40-80 centiméter átmérőjű rönkre bukkantak. A tó korábban szarvasmarhák itatóhelyéül szolgált, de az őshonos gőte- és varangyfélék számára is kulcsfontosságú élőhely.



A helyreállítási munkálatokat végzők a furcsa rönk láttán szóltak egy helyi ács testvérpárnak, akik azonnal gyanút fogtak, hogy ezüstfenyőről van szó. A területen utoljára több évszázadra visszamenőleg jegyeztek fel fenyőfajtákat, ami felvetette a kérdést, hogy mennyi ideig rejtőzhetett a rönk a több mint egy méteres víz és iszap alatt.



Mivel a ljubljanai biotechnológiai karon végzett előzetes dendrokronológiai elemzés nem hozott meggyőző eredményt, a mintát elküldték a bécsi egyetemre, ahol a fa korát több mint 6500 évre becsülték.



Ez "rendkívüli lelet, amely a helyieket és a szakértőket egyaránt meglepte" - közölte a Triglav Nemzeti Park az RTV-vel.



A két ács, akik közül Jani Kutin ismert zenész is, feldarabolták az egyik rönköt, és kiszárították a deszkákat. Megállapították, hogy a fa rendkívül jó állapotban őrződött meg az oxigénmentes környezetben és könnyen megmunkálható.



Kutin kétfős zenekara, a Bakalina Velika arról ismert, hogy szokatlan hangszereken játszik, amelyek egy részét saját maguk készítik. Most azt tervezik, hogy hangszert készítenek a fából. "Az akusztikája biztosan különleges lesz" - mondta Kutin.