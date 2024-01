Kultúra

Jelmezes felvonulással és futóversennyel tartanak télűzést Kaposváron

Jelmezes felvonulásra, térjátékra és futóversenyre is várják az érdeklődőket február 3. és 4. között Kaposváron, a somogyi vármegyeszékhely megújult télűző fesztiválján.



A Farsangoló Kaposvár elnevezésű esemény fő programjai a tervek szerint hat somogyi hagyományőrző csoport, négy utcaszínház, hat muzsikás csapat, három táncos formáció és több mint kétszáz jelmezes részvételével zajlanak - adták hírül az esemény internetes oldalán.



A farsangolokaposvar.hu ismertetése szerint a BábSzínTér, az Együd Árpád Kulturális Központ, a Rippl-Rónai Múzeum, a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár és helyi civil szervezetek által szervezett farsangi forgatag február 3-án, délután fél háromkor kezdődik a maskarás, figurás menetek felvonulásával.



A hagyományőrzők, gólyalábasok, maskarások, bábosok, utcazenészek a belváros több pontján somogyi farsangi népszokásokat elevenítenek fel, látványos, vidám utcaszínházi produkciókat előadva a város főterére, a Kossuth térre mennek, ahova "az esemény díszvendége, Csokonai Vitéz Mihály és Dorottya is megérkezik".



A KOMETA 14. FutóFarsangot február 4-én, vasárnap rendezik, a versenyen gyermekfutamokon, 10 kilométeres és félmaratoni távon lehet indulni.



Kaposváron 2020-ig mintegy három évtizeden át rendeztek farsangi mulatságot, a Dorottya-napok felidézték Csokonai Vitéz Mihály Dorottya, avagy a dámák diadala a Fársángon című vígeposzát.



A mű alapjául egy 1798-ban Kaposváron megrendezett bál szolgált, amelyen a költő is részt vett, és az ott szerzett élményei ihlették a mű megírására.



A háromnapos fesztivál hagyományosan Csokonai Vitéz Mihály szobrának megkoszorúzásával, a kaposvári ifjak részvételével zajló Deák farsanggal vette kezdetét, a fő program a Dorottya kisasszony és a Karnevál herceg által vezetett maskarások belvárosi felvonulása volt.



Szita Károly (Fidesz-KDNP), Kaposvár polgármestere tavaly februárban beszélt arról, hogy az önkormányzat megújítja hagyományos farsangi rendezvénysorozatát. Ezt azzal indokolta, hogy a Dorottya-napok már nem jelentenek komoly vonzerőt, utoljára 50-100 ember volt kíváncsi rá.