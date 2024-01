Botrány

Óriási balhé volt Krúbi arénás koncertjén: videón, ahogy sokkolót vet be egy biztonsági őr

Durva incidensről számoltak be Krúbi rajongói, a biztonsági őrök csúnyán összevesztek egy férfival az előadó arénás koncertjén. 2024.01.30 07:41 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A valtonos biztonsági őrök több, a kiemelt állóhelyre szóló jeggyel rendelkező vendéggel összetűzésbe keveredtek, egyikükkel szemben pedig sokkolót is használtak Krúbi pénteki, arénás koncertjén - írja a 444, hozzátéve, nem találták nyomát annak, hogy a sokkoló egy magán biztonsági szolgálatnál szabályszerűen rendszeresített eszköz lenne.



Az esetről videó is készült, ezen az látható, amint egy biztonsági őr egy kordon mögül rángat egy férfit, akit egy másik őr oldalról megsokkolóz a pólóján keresztül.



"Kb. a második szám alatt jutottunk el oda, hogy bemenjünk a kiemelt állóhelyre (...) a biztonsági őrök arra hivatkozva nem engedtek be, hogy elfogyott a karszalag. És ezt már azonnal üvöltözős, lökdösős stílusban tették meg. Akkor fajultak el a dolgok, amikor barátnőmet és a sógornőmet is úgy ellökték, hogy el is estek. Sógorom odament hozzájuk, amikor barátnőmet ellökték, őt már egyből egyszerre többen is fogták és ütötték (...) Mindeközben mi kicsit arrébb voltunk, és ott történt a sokkolós eset" - írta a lapnak a felvételen látható férfi.

Az eset miatt a 444 megkereste a Valtont és Krúbi menedzserét is, de egyelőre nem válaszoltak a kérdéseikre.