Kultúra

A fiatalok önkéntes tevékenységeit segítő kézikönyv jelent meg

Magyarországi, vajdasági és felvidéki szervezetek együttműködésével a fiatalokat önkéntes programok és akciók szervezésében segítő online kézikönyv jelent meg uniós támogatással - tájékoztatta a szegedi Talentum Alapítvány az MTI-t.



A közlemény szerint a kiadványt a szegedi alapítvány mellett a Szabadkai Caritas és a felvidéki, nagykaposi Luminosus szervezet munkatársai és fiatal önkéntesei hozták létre. Céljuk, hogy segítsék a fiatalokat, ha önkéntes programot vagy akciót szeretnének szervezni, de még nincs ebben tapasztalatuk.



A 60 ezer euró (23 millió forint) támogatással megvalósult projekt a részt vevő fiatalok kezdeményezésére kabalaállatot kapott: ÖMI és barátai történetén keresztül mutatják be, hogyan lehet megvalósítani egy projektet önkéntesek segítségével. A segédlet második felében szakmai anyagok találhatók.



A nemzetközi partnerek a több hónapon át tartó szakmai munka közben megismerték az egymás országában folyó önkéntes tevékenységet is.



A projekt munkatársai és önkéntesei ellátogattak Szabadkára, Nagykaposra és Szegedre is, és a helyi tapasztalatokat feldolgozva állították össze a kézikönyvet, amely a Talentum Alapítvány honlapjáról letölthető.