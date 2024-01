Kultúra

Nyugat-Afrikából elrabolt műkincseket ad kölcsön Ghánának két brit múzeum

A londoni British Múzeum és a Viktória és Albert Múzeum a 19. századi gyarmati háborúkban Nyugat-Afrikából elrabolt ezüst és arany műkincseket ad kölcsön Ghánának, ahol a kumasi Manhyia Palotamúzeumban mutatják be azokat az asanti nép királyának ezüstjubileuma alkalmából rendezett kiállításon - írta meg csütörtökön a The Guardian online kiadásában.



II. Otomfuo Osei Tutu 1999 óta áll a Ghána középső részén élő asanti nép élén.



Az arany és ezüst műkincseket a gyarmati háborúkban a brit hadsereg rabolta el a térségből. Az egykor az asanti királyi udvarhoz tartozó értékes műtárgyakat Ghánában a kulturális örökség részének tekintik. A megállapodás alapján a V&A Múzeumból 17, a British Múzeumból pedig 15 műtárgyat mutatnak majd be az asanti régió fővárosában, Kumasiban.



Nana Oforiatta Ayim, a ghánai kulturális minisztérium különleges tanácsadója a BBC-nek elmondta, hogy a létrejött megállapodás jó kiindulópontul szolgál az erőszakos brit gyarmati múlt vétkeinek helyrehozatalában.



"Ezek nemcsak tárgyak, ezeknek spirituális jelentőségük is van. A nemzet lelkének részei. Önmagunk darabjai térnek vissza" - fogalmazott.



A V&A Múzeum igazgatója, Tristram Hunt a brit koronaékszerekhez hasonlította a ghánai kincseket, amelyek 150 év után a király ezüstjubileumára térnek vissza Ghánába.



Hunt hozzátette: a királlyal kötött hároméves kölcsönszerződés később akár meghosszabbítható.