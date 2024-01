Kultúra

Budapest Independent Film Festival a Kino Cafe Moziban

Február 9-én és 10-én várja a közönséget a Budapest Independent Film Festival a Kino Cafe Moziban.



Az idei év válogatásában magyar és nemzetközi rendezők rövid- és nagyjátékfilmjei mutatkoznak be - áll a szervezők MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.



Mint írják, a 2024-es Budapest Independent Film Festival 15 narratív és dokumentumfilmből álló programjában a független filmművészet gyöngyszemei kaptak helyet, amelyek diskurzusokat indítanak el és kérdéseket vetnek fel.



Az idei válogatás Zuzana Piussi A kiegyensúlyozatlan című alkotásával indul, amely humoros megközelítésből mutatja be az egyedülálló édesanyák mindennapi kihívásait. A szlovák rendező számos politikai dokumentumfilmet követően a fikció irányába fordult, és egy olyan társadalmi tragikomédiát készített, amelyben fellelhető korábbi dokumentarista stílusa.



A második szekció a Magyar rövidfilmek, amely hat alkotásból áll. Ebben a válogatásban látható Ewa Wikiel Paradicsom, Lóránt Demeter Sileo, valamint Dér Zsolt Keményre hangolva, avagy a Pannónia Szinkronstúdió kirablásának kegyetlen és igaz története című filmje is.



A fesztivál második napját Quen Wong Néhány nő című nagyjátékfilmje nyitja. Az önéletrajzi dokumentumfilm egy transznemű szingapúri nőről szól. A film a Szingapúri Nemzetközi Filmfesztiválon mutatkozott be, ahol közönségdíjjal jutalmazták.



A hét különböző műfajú rövidfilmet tömörítő Nemzetközi rövidfilmek programban nemzetközi tehetségek mutatkoznak be. Ez a válogatás Kanadától az Amerikai Egyesült Államokig, Görögországon át Svájcig és Belgiumig különböző műfajokból, kultúrákból és perspektívákból táplálkozik.



Elias Suhail többszörös díjnyertes filmje az Egy anya lába alatt, Eugénie Bouquet, a kritikusok által is elismert Nem szerelmes és Tin Pak Lau Az idegen című alkotásai is helyet kaptak a fesztivál utolsó szekciójában.



A fesztiválon a filmeket magyar vagy angol felirattal vetítik. A programról további információ a www.budapestindiefest.com oldalon érhető el.