Kultúra

Ingyenes filmklubhálózat indult országszerte a művelődési házakban

A program célja a magyar filmek népszerűsítése, a közönségépítés és a vidéki települések kulturális és közösségi életének fejlesztése. 2024.01.25 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködve a Nemzeti Filmintézet országos filmklubhálózatot indított, amely 180 vidéki településre juttat el klasszikus és mai magyar filmeket rendszeres, ingyenes vetítéssorozatokkal, felkészült filmklubvezetőkkel.



A program célja a magyar filmek népszerűsítése, a közönségépítés és a vidéki települések kulturális és közösségi életének fejlesztése - közölte szerdán az intézet az MTI-vel.



"Soha nem volt még olyan fontos szerepe a közös filmnézésnek, mint napjainkban, amikor az otthoni tévézés és streamelés a legelterjedtebb módja a kikapcsolódásnak, és fenyeget a digitális magány. A filmklubok ezzel szemben nem csak értékes off-line kulturális programok, de a helyi közösségek építéséhez is hozzájárulnak" - idézi a közlemény Káel Csabát, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztost, a Filmintézet elnökét. Ebben az átfogó közönségépítő munkánkban, amelynek része a tizenéveseket megszólító KLASSZ Napok és az újraindított egyetemi filmklubok is, nagy előrelépés a Moziklub program indulása, amely azt a széles közönséget éri el országosan, akikhez eddig csak nehezen juthattak el a magyar filmek - fűzte hozzá.



A 2023-ban elindult Moziklub - Országos filmklubhálózat program célja a magyar filmörökség és a kortárs filmek eljuttatása kisebb településekre, hogy a nagyvárosoktól távol élők is láthassák a magyar filmeket és részesüljenek a közösségi filmnézés élményében. A filmklubok keretében képzett vezetők segítik a látottak értő befogadását, közös feldolgozását a vetítéseket követő beszélgetésekkel.



A tervek szerint 2024 nyaráig összesen 180 településen valósulnak meg a tízalkalmas ingyenes filmklub vetítéssorozatok.



Tavaly év végén mintegy 50 helyszínen tartották az első vetítéseket, ahol a nézők a Meseautót, a Nagykarácsonyt és a Vukot nézhették meg. A programok között szerepelt kifejezetten az óvodásokat célzó vetítés, valamint olyan események is, amelyekre elsősorban az idősebb korosztályt várták a helyi szervezők.



A Filmintézet által összeállított filmkínálat 25 klasszikus és 25 kortárs magyar alkotást tartalmaz, amelyből a klubvezetők a helyi közösségek igényei alapján állítják össze a tízalkalmas filmklub programját. A kínálatban szerepelnek könnyedebb, szórakoztató művek és rajzfilmek is, továbbá komoly társadalmi és morális kérdéseket feszegető, fajsúlyos alkotások is.



A Moziklub vetítéssorozatok részeként vármegyénként egy-egy vetítéssel egybekötött régiós közönségtalálkozót is szerveznek, amelyeken az érdeklődők találkozhatnak a filmek alkotóival, szereplőivel, a filmklubvezetők pedig egymással, hogy megoszthassák tapasztalataikat.



A Moziklub - Országos filmklubhálózat programot a Nemzeti Filmintézet a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával a Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködésben valósítja meg.