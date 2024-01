Vallás

Ferenc pápa korrupcióellenes intézkedéseket vezetett be a Vatikánban

A szentszéki hivatalok csak meghatározott összegig dönthetnek szabadon a rendelkezésükre álló finanszírozásról - rendelte el Ferenc pápa a kedden közölt apostoli leveleiben. Új szabályokat vezettek be a Vatikán területét érintő közbeszerzési pályázatokra is.



Két úgynevezett motu proprio, vagyis a pápa saját kezdeményezésére hozott rendelkezés lépett életbe. A dokumentumokat novemberben írta alá a pápa, de csak most közölték őket.



Az első a Szentszék igazgatásának módozataira és korlátozásaira vonatkozik, vagyis az apostoli szék vagyonának kezelését érinti.



A pápai rendelet szerint az intézkedés a Vatikán intézményei, hivatalai és más szervezetei "egészséges önállóságát" hivatott biztosítani. A szentszéki hivataloknak "egy jó családapa szorgalmával" kell kezelni a rájuk bízott vagyont, ugyanakkor alá kell vetniük magukat az ellenőrző hatóságoknak.



Ennek értelmében a különböző dikasztériumok szabadon dönthetnek akkora összeg felhasználásáról, amely nem haladja meg a hivatal korábbi három év költségmérlege átlagának két százalékát. Nagyobb összeg esetén a Gazdasági Titkárság engedélyét kell kérniük.



A hivatalok által önállóan használt pénzösszeg semmiképpen nem lépheti túl a 150 ezer eurót.



A Gazdasági Titkárságnak harminc napon belül engedélyeznie kell az összeg felhasználását, ha ezt elutasítja, az érintett vatikáni hivatal fellebbezéssel élhet.



A második apostoli levélben Ferenc pápa átláthatóságot, ellenőrzést és a piaci verseny fenntartását szorgalmazza a Vatikánvárost érintő munkák és szolgáltatások terén. Rendelkezése a külső megrendelésekre és beszállításokra vonatkozik: csak olyan vállalatok foglalkoztathatók, amelyek igazoltan tiszteletben tartják a dolgozók védelmét és biztonságát. A Vatikán nem köthet szerződést cégekkel, melyek székhelye pénzmosással, terrortevékenység finanszírozásával gyanús országokban van, vagy tömegfegyvereket gyártó államokban.



A pápa nem első alkalommal vezet be korrupcióellenes intézkedéseket. A mostani rendelkezések az Angelo Becciu bíborost elítélő vatikáni bírósági tárgyalást kísérik. A szentté avatási kongregációt egykor vezető bíborost decemberben első fokon 5 év hat hónapra ítélték többek között sikkasztás, a vatikáni vagyon hűtlen kezelése, pénzmosás, hivatali hatalommal való visszaélés miatt. Vezetése alatt a hivatal legalább 300 millió euróval károsította meg a Szentszéket egy londoni ingatlanüzlettel, valamint több száz milliót költött külső munkatársakra is a vatikáni pénzügyi hatóságok tudta nélkül.