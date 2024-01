Kultúra

Emmy-díj: Az Utódlás és A mackó tarolt a tévés díjátadón

Az Utódlás című tévésorozat kapta a legtöbb díjat a drámai mezőnyben, A mackó pedig a vígjátékok között tarolt a hétfőn este a Los Angeles-i Peacock Színházban megrendezett 75. Emmy-díjátadó gálán.



A televíziós kategóriákat díjazó Emmy-gálát a hollywoodi színészsztrájk miatt a megszokottnál négy hónappal később rendezték meg.



A médiadinasztiáról szóló Utódlás negyedik, befejező évadáért kapta meg a legjobb drámai sorozat díját, amelyet az HBO-produkció már korábban is kétszer elnyert, míg a tehetséges séf viszontagságairól szóló A mackó alkotói hétfőn a legjobb vígjátéksorozat trófeáját vehették át.



Az Utódlás a ceremónián hat díjat gyűjtött, a fődíj mellett a drámai sorozatok legjobb színészének és színésznőjének járó elismerést is a sorozat két sztárjának, Sarah Snooknak és Kieran Culkinnak nyújtották át. De a legjobb férfi mellékszereplő díját is a széria színésze, Matthew Macfadyen vitte el. Jesse Armstrong, a sorozat alkotója pedig a legjobb forgatókönyv Emmy-díjával távozott.



A drámai mezőny egyetlen színészi díját, amelyet nem az Utódlás nyert, A Fehér Lótusz sztárja, Jennifer Coolidge kapta a legjobb női mellékszereplő kategóriában.



A mackó színészei közül Jeremy Allen White a vígjáték mezőny legjobb színésze, Ayo Edebiri a legjobb női mellékszereplő, Ebon Moss-Bachrach pedig a legjobb férfi mellékszereplő díját kapta.



A mackó egyébként mind a hat jelölését díjra váltotta az estén, így az FX-széria a korábban átadott kreatív Emmy-díjakkal együtt összesen tíz Emmyt kapott.



A vígjátéksorozatok legjobb színésznőjének járó trófeát az Abbott Általános Iskola főszerepét alakító Quinta Brunson vehette át. Negyven év után ő lett az első fekete színésznő, aki elnyerte ezt az elismerést.



A Netflix Balhé című produkciója a legjobb limitált epizódszámú sorozatok fődíját kapta, a széria két főszereplője, Steven Yeun és Ali Wong is díjazott lett, a sorozat alkotója, Lee Sung pedig a legjobb rendezés és forgatókönyv díját nyerte el.



Az Emmy-gálán, amelynek témája a televíziózás története volt, már az első percektől magasra csaptak az érzelmek, és több díjazott is elérzékenyült köszönőbeszéde alatt. A szklerózis multiplexben szenvedő Christina Applegate-et, aki botra támaszkodva lépett a színpadra, hogy egy díjat átadjon, állva tapsolta meg a közönség.



A gála házigazdája, Anthony Anderson a Mister Rogers klasszikus sorozat díszletében nyitotta meg az estét, és több tévés főcímdalt is előadott. A műsorban népszerű régi tévésorozatok színészgárdái is feltűntek.



Elton John a búcsúturnéján adott koncertjének élő közvetítésével nyerte el az Emmy-díjat. A 76 éves sztár, aki térdműtéte miatt nem volt jelen a ceremónián, ezzel azon kevesek közé került, akik megkapták az Emmy-, Grammy-, Oscar- és Tony-díjat is. Az EGOT néven emlegetett négy elismerést pályafutása alatt mindössze 19 művész szerezte meg, köztük Rita Moreno, Jennifer Hudson és Whoopi Goldberg.