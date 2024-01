Elismerés

Hidvégi Béla világjáró magyar vadász kapta a Weatherby-díjat

A Weatherby Alapítvány díjátadóján Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár méltatta Hidvégi Béla tevékenységét, aki első magyarként vehette át az elismerést.



Az MTI-hez eljuttatott beszéd szerint Kovács Zoltán kiemelte, hogy Hidvégi Béla ötletei, eltökéltsége és határozottsága együttesen jelentős inspirációt jelentettek a Budapesten megrendezett vadászati világkiállítás sikeréhez. A 2021-es "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítás nemzetközi szervezőbizottságának tagjaként és nemzetközi nagyköveteként jelentős mértékben hozzájárult az esemény nemzetközi sikeréhez.



Kovács Zoltán felidézte, hogy a központi rendezvény húsz napja alatt több mint hatszázezer látogatót - közülük több mint hatvanezer diákot és tizenhat év alatti gyermeket - fogadtak.



"Az eredmény egy olyan kiállítási élmény volt, amely nemcsak megemlékezett az 1971-es Budapesti Vadászati Világkiállítás ötvenedik évfordulójáról, de egy új normát állított fel a jövő vadász- és természetvédő generációi számára" - fűzte hozzá Kovács Zoltán.



Az államtitkár szerint Hidvégi Béla a lehető legmagasabb fokon valósította meg a Weatherby Alapítvány küldetésnyilatkozatában megfogalmazott célt, ami "a fiatalok és a nem vadászó közönség felvilágosítása az etikus sportvadászat jótékony szerepéről és a vadvilág védelméhez való hozzájárulásáról, valamint az ehhez való alkotmányos jogunk védelme".



"A díjak és a díjazottak tekintetében 2023 minden szempontból kiemelkedő év volt a magyarok számára: két újabb Nobel-díj tanúskodott a magyar tudósok intellektusáról és kitartásáról, bárhol is legyenek a világban. Az egyéb szakmai és tudományos területeken a legmagasabb szintű elismerést nyújtó díjak között van a vadvédelem és az etikus vadászat kiemelkedő elismerése, a Weatherby-díj" - fogalmazott Kovács Zoltán.



Hozzátette: egy magyar ember számára az a hír, hogy Hidvégi Bélát választották a 2023-as év Weatherby-díjasának, olyan, mint egy éven belül egy harmadik Nobel-díj.



Kovács Zoltán arról is beszélt, hogy a Hidvégi Béla által létrehozott gyűjtemények és kiállítások évente százezreket vonzanak, nagysikerű könyvei pedig immár sok magyar számára szolgálnak követendő példaként.

A tájékoztatás szerint az 1936-ban Nagyszénáson született Hidvégi Béla 1956-ban emigrált az Egyesült Királyságba. Szenvedélyes vadászként öt kontinensen számos világrekord trófeát ejtett, miközben rengeteget tett a vadvédelem, a természetmegőrzés és a vadászat értékének fenntartása érdekében. Több száz darabból álló trófeagyűjteményét a Magyar Természettudományi Múzeumnak ajándékozta, amely határozatlan időre kölcsönözte a gyűjteményt a keszthelyi Festetics Kastélymúzeumnak és a soproni Erdészeti Múzeumnak.



"Öt földrész vadvilágát felölelő - több mint 180, teljes életnagyságában kidolgozott, élethű környezetében kiállított példányt tartalmazó - trófeagyűjteménye a maga nemében nem csupán a világ egyik leggazdagabb és leglátványosabb múzeumi kollekciója, de mind a fiatal nemzedékek, a kezdő vadászok és a leendő szakemberek oktatásában, mind a széles körű ismeretterjesztésben játszott szerepe is roppant jelentős, a tapasztalt vadászutazók számára pedig példamutató" - olvasható az összegzésben.



Hidvégi Béla több nemzetközi vadászati díj mellett immár mindhárom legjelentősebb nemzetközi vadászati díj birtokosa: 2016-ban Pantheon-díjat, 2021-ben Conklin-díjat kapott, most pedig átvehette a Weatherby-díjat. 2013-ban pedig addigi munkássága elismeréseként megkapta a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét is.



A Weatherby-díjat évente ítélik oda a vadászat és a természetmegőrzés területén elért kiemelkedő teljesítményért, életműért. A díjat odaítélő Weatherby Alapítvány célkitűzése az ifjúság és a nemvadászó közvélemény oktatása az etikus vadászat jótékony szerepéről és a vadvédelemhez való hozzájárulásáról - áll az összegzésben.