Kultúra

Árverésre bocsátják A korona című tévésorozat relikviáit

A héten már megtekinthetők Londonban A korona című, hatodik évadával befejeződött tévésorozat relikviái, amelyeket február 7-én és 8-án bocsát árverésre a Bonhams árverési ház.



A kiállított tárgyak között szerepelnek a tévés produkcióhoz készült pompás jelmezek, köztük II. Erzsébet királynő koronázási palástjának másolata, és a Diana hercegnőt játszó Elizabeth Debicki által viselt ruhák is.



A kétnapos árverésen a hatodik évadával idén véget ért Netflix-sorozatban feltűnt több mint 450 tárgyra lehet licitálni, ebből február 7-én az élőben zajló árverésen 150 tételre, egy nappal később, az online árverésen pedig további 300 tételre.



A koronában, amely végig kísérte II. Erzsébet uralkodásának idejét, és bemutatta a királyi család életét is, a 2022 szeptemberében elhunyt uralkodót Claire Foy, Olivia Colman és Imelda Staunton játszotta.



A királynő koronázási ruhája, amelyet a sorozat első évadában Foy viselt, a becslések szerint 20-30 ezer fontért kelhet el a februári aukción, míg Debicki ötödik évadban felvett fekete, vállatlan ruhájáért 8-12 ezer fontot is adhat egy gyűjtő.



A királyi hintó és a koronázási trónszék másolata is a kikiáltási tételek között lesz. Előbbi értékét 30-50 ezer fontra, utóbbit 10-20 ezer fontra becsülte az aukciósház.



Az élő árverés bevételéből a brit Nemzeti Film- és Televíziós Iskola ösztöndíjprogramja részesül.