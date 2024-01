Kultúra

Csillagot kapott Willem Dafoe a hollywoodi Hírességek sétányán. A 68 éves amerikai színész rajongói által övezve hétfőn avatta fel a csillagot a híres Los Angeles-i sétányon.



Dafoe még le is hajolt a földre és csókot is hintett csillagának.



A színész felidézte, hogy gyermekként egy wisconsini kisvárosban sosem tudta elképzelni, hogy ekkora megtiszteltetés érheti egyszer. Dafoe arról is beszélt, hogy szeret a filmes közösség tagja lenni, történeteket mesélni és ezzel összekötni az embereket.



A hollywoodi Hírességek sétányán rendezett ünnepségen Dafoe felesége, Giada Colagrande olasz filmrendező mellett számos barátja és kollégája is részt vett, köztük Patricia Arquette, Mark Ruffalo, Pedro Pascal.



Dafoe több mint száz filmben szerepelt, legismertebb ezek közül A szakasz, A pókember, Van Gogh az örökkévalóság kapujában, illetve újabban a Rémálmok sikátora, az Inside és a Szegény párák című alkotásokban.