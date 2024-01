Ő lesz Pléhpofa

Gerard Butler is szerepel az Így neveld a sárkányodat-játékfilmben

Gerard Butler is szerepel az Így neveld a sárkányodat című animációs film nyomán készülő játékfilmben - számolt be róla a The Hollywood Reporter.



A színész Pléhpofa szerepét játssza majd, akinek az animációs filmben a hangját kölcsönözte. Mason Thames Hablatyként, Nico Parker pedig Astridként jelenik meg a filmvásznon.



A Universal filmstúdió 2025 júniusára tűzte ki a film bemutatóját.



A DreamWorks animációs műhelyében, Dean DeBlois és Chris Sanders rendezésében született Így neveld a sárkányodat Cressida Cowell könyvei nyomán készült, és egy viking fiú és sárkánya történetét mesélte el. Az animációs filmből három epizód készült 2010. és 2019. között, amelyek világszerte több mint 1,6 milliárd dolláros (552 milliárd forintos) jegybevételt hoztak.



Az élőszereplőkkel újraforgatott film a Marc Platt Produkciós cég égisze alatt, az Universal részéről Lexi Barta felügyeletével valósul meg.