Meghalt David Soul, a Starsky és Hutch bűnügyi filmsorozat egyik főszereplője

Halálhírét képviselője és családja jelentette be pénteken. Felesége, Helen Snell közleménye szerint férje - az apa, a nagyapa, a testvér - betegséggel folytatott bátor küzdelem után családja körében hunyt el csütörtök éjszaka.



David Soul Chicagóban született 1943-ban. Apja Richard Solberg egyetemi tanár, történész és politikatudós, továbbá lelkész volt, akinek munkája révén gyerekként Berlinben élt, valamint egy ideig Mexikóban, ahol egyetemre is járt.



Életrajza szerint a szórakoztatóiparral egy véletlen folytán került kapcsolatba, amikor egy ajándékba kapott gitáron megtanult néhány mexikói népdalt. Visszatérve az Egyesült Államokba munkát keresett, és egy bárban kapott lehetőséget fellépésekre Minneapolisban. Ott kezdett színészkedni, először színházban, majd így került kapcsolatba a filmiparral.



Legismertebb szerepe Kenneth "Hutch" Hutchinson nyomozó megformálása volt az 1975 és 1979 között forgatott Starsky és Hutch televíziós krimisorozatban. Filmbeli nyomozótársát Paul Michael Glaser alakította.



A bűnügyi sorozat mellett 1971 és 2013 között tucatnyi mozifilmben szerepelt, a többi között az 1973-as A Magnum ereje (Magnum Force) című akciófilmben Clint Eastwood oldalán. Televíziós sorozatok epizódjaiban is feltűnt 1966 és 2012 között, a Starsky és Hutch mellett állandó szereplője volt a 60-as évek legvégén a Here Come the Brides című western komédiasorozatnak.



A színészi pálya mellett David Soul a zenei karrierjét is folytatta. Több, slágerlistás dallal szerzett hírnevet, és öt stúdiólemeze jelent meg.