Tragédia

Holtan találták autójában az Élősködők sztárját

A dél-koreai fővárosban, autójában szerdán holtan találták Li Szun Kjun színészt, aki leginkább az Élősködők című Oscar-díjas filmben játszott szerepéről volt ismert - közölték a hatóságok, miután a rendőrség hetek óta intenzív nyomozást folytatott a népszerű színész állítólagos droghasználata miatt.



A rendőrség és a mentőszolgálat munkatársai kezdetben csak eszméletlennek hitték a színészt, akit Szöul északi részén, egy utcán parkoló autóban találtak meg. Később azonban megállapították, hogy meghalt.



A rendőrség azután kereste a 48 éves Lit, hogy bejelentést kapott eltűnéséről. A hatóságok nem voltak hajlandók további részleteket közölni, többek között azt sem, hogy Li öngyilkos lett-e. A dél-koreai média, köztük a Yonhap helyi hírügynökség szerint azonban Li családja szerdán jelentette a rendőrségnek, hogy a színész egy búcsúlevélhez hasonló üzenetet hagyva távozott otthonról.



Li egy gazdag családfőt alakított az Élősködők című filmben, amely 2020-ban - első nem angol nyelvű filmként - elnyerte a legjobb filmnek járó Oscar-díjat és további három kategóriában is nyert. Az alkotás szereplői, köztük Li is, elnyerték a hollywoodi filmszínészek céhétől (SAG) a legjobb színészgárdának járó díjat 2020-ban. A Dr. Agy című sci-fi thrillerben nyújtott alakításáért Lit tavaly jelölték a legjobb színész kategóriában a nemzetközi Emmy-díjra is. Li már az Élősködők előtt is népszerű színész volt Dél-Koreában.



A színész ellen rendőrségi vizsgálat folyt, azzal gyanúsították, hogy illegális drogokat használt egy bár hostessének lakásán. Li pert indított két ember, köztük a hostess ellen, azt állítva, hogy megzsarolták. A nyomozás széles körű nyilvánosságot kapott a bulvársajtóban. Li a Yonhap szerint ragaszkodott ahhoz, hogy becsapták, és nem tudta, hogy mit vett be.



Dél-Koreában régóta a legmagasabb az öngyilkossági ráta a fejlett országok között. Szakértők szerint sok híresség öngyilkossága hátterében a rosszindulatú és sértő online kommentek és a súlyos internetes zaklatások állnak.