Nagy a baj! Ferenc pápa közeli munkatársát küldte a Szentföldre karácsonyra

2023.12.22 13:33 MTI

A Ferenc pápa közvetlen hatáskörébe tartozó Apostoli Alamizsnahivatal vezetője, Konrad Krajewski bíboros a Szentföldre utazik a karácsonyi ünnepekre - jelentette be a vatikáni hivatal pénteken.



A közlemény hangsúlyozza, hogy az egyházfő fájdalmat érez a világot "darabokban sújtó harmadik világháború miatt", és mindennap a békéért imádkozik.



A pápa nyomatékosan a földet vérrel szennyező konfliktusok befejezését kéri a mártír Ukrajnában, Szíriában, Afrika számos országában, és most Izraelben és a palesztin területeken is - olvasható az alamizsnahivatal közleményében.



Hangsúlyozza: Ferenc pápa a háború következményeit közvetlenül megélő emberekkel való közelsége jeleként Konrad Krajewski bíborost küldi a Szentföldre.



A bíboros útjának célja a békéért folytatott ima - közölte a hivatal, emlékeztetve, hogy 2014 júniusában a vatikáni kertekben tartottak imát a szentföldi békéért Ferenc pápa vezetésével, és azon az akkori izraeli elnök, Simon Peresz és Mahmúd Abbász palesztin elnök vett részt. Az az imádság a mai napig érvényes - olvasható a dokumentumban.



Konrad Krajewski az imát Jeruzsálemben újítja meg Jézus születése ünnepén Pierbattista Pizzaballa bíborossal, Jeruzsálem latin pátriárkájával, valamint a helyi egyházzal közösen.



A pápa egyik legközelebbi munkatársaként ismert Krajewski bíboros tavaly december 24-én a Kijevtől nyolcvan kilométerre lévő domonkos templomban mutatott be misét, amelyen az oda menekült ukránok vettek részt.