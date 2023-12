Kultúra

Az East legendás lemeze, az 1986 először CD-n

A 37 évvel ezelőtti LP-kiadás után CD-n is megjelent a hazai progresszív rockzene történetének kiemelkedő formációja, az East 1986 című lemeze. 2023.12.17 22:16 MTI

A technikailag korszerűsített hangzású hanganyag a Kultúrbarlang gondozásában érhető el CD-n. A kiadvány füzetkéjébe bekerültek a dalok szövegei, illetve néhány archív fotó.



Az 1986 az East átmeneti időszakát tükrözte: az előző anyagot, az 1984-ben megjelent Az Áldozat (Szodoma) című balettzenét készítő csapatból csak ketten maradtak, az alapító zenekarvezető, basszusgitáros Móczán Péter és a szintén alapító gitáros, Varga János. Hozzájuk csatlakozott 1985-ben Homonyik Sándor énekes.



"Varga Jani és én olyan progrocklemezt akartunk készíteni, amely hangzásában, hangulatában hasonló, mint az akkor rendkívül népszerű Genesis, valamint az új utakat kereső King Crimson. Az Eastben korábban Zareczky Miki és Tisza József volt az énekes, az 1986 című anyagra olyan valakit kerestünk, akinek a hangja kicsit Peter Gabrielt vagy Phil Collinst idézi. Homonyik a nyolcvanas évek közepén a nagyon népszerű Rockszínház egyik sztárja volt" - idézte fel Móczán Péter az MTI-nek.



A lemezen közreműködő zenészek között szerepelt Oláh Aladár, aki szintetizátorokon és akusztikus zongorán játszott (később egy rövid ideig East-tag is volt), a Korálból ismert dobos, Dorozsmai Péter, aki a lemez megjelenése után, 1987-től szintén az East tagja lett, valamint a nemzetközi hírű dzsessz-zenész, Lakatos Antal szaxofonon.



Az 1986 LP A oldalának dalait Varga János, a B-ét Móczán Péter írta. Mint utóbbi elmondta, először fordult elő, hogy egy East-lemeznek két zenei producere volt, és mindketten igyekeztek saját zenei világukat megvalósítani. "Jani jellegzetes progrockos számai mellett az én szerzeményeim között dzsesszes, instrumentális szám, illetve keményebb, rockosabb mű is felkerült az anyagra. A Genesis hangzásához talán a zárószám, Az utolsó határ áll a legközelebb".



Móczán Péter kiemelte, hogy a kétféle világ ellenére a lemez hangzása egységes, amihez nagyban hozzájárult Dobó Ferenc zenei producer és hangmérnök, aki computerprogramokat is írt, valamint Oláh Aladár kreativitása. A lemez kiemelkedő slágere volt Az Aranyöböl kapuja (Különvonaton II) című dal, amelynek klipjét akkoriban gyakran adták le a televízióban.



Magyar könnyűzenei előadók kiadványai 1986-ban még nem jelentek meg ilyen formátumban, a CD-piac csak két évvel később kezdett Magyarországon éledezni. Az Eastnek az 1986 mostani kiadásával immár valamennyi LP-je megjelent CD-n.

Az akkori kiadás, 1986 tavasza után nem sokkal az akkori énekes, Homonyik Sándor jelezte, hogy különböző elfoglaltságai miatt nem tud részt venni az albumot bemutató turnén. Az Álmodj királylány című slágerrel, valamint az MHV-val (Menyhárt-Homonyik-Vikidál) később komoly sikereket aratott Homonyik csak néhányszor lépett fel az Easttel - ezek között volt a zenekar közreműködése az Afrikát megsegítő magyar Live Aid koncerten 1985 decemberében.



Az 1986 végén Varga János is elbúcsúzott az Easttől: az alapító gitáros az Art Reaktorban, később saját formációiban zenélt tovább. Az East következő lemezén, A szerelem sivatagán már Takáts Tamás volt az énekes, Dorozsmai Péter a dobos, és visszatért a korábbi billentyűs, Pálvölgyi Géza.



Az 1975-ben Szegedről indult East kilenc lemezzel a háta mögött 1994-ben oszlott fel, tizennyolc évvel később, 2012-ben azonban visszatért, és a következő öt évben több koncertet adott. Például Pécsen, Szegeden, valamint Budapesten a Müpában a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával közös koncerten, végül 2017. október 23-án a Papp László Sportarénában.