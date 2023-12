Kultúra

December 18-án kezdődik a magyar-török kulturális évad

A Török Köztársaság megalakulásának és a magyar-török diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulóját ünnepli a két ország a december 18-án kezdődő, egy teljes éven át tartó és mindkét országban zajló magyar-török kulturális évaddal - jelentette be Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter hétfőn, a Müpában tartott sajtótájékoztatón. Az évforduló alkalmából Recep Tayyip Erdogan török államfő is Budapestre látogat.



A miniszter kiemelte: az évad célja "a két ország évtizedekre visszanyúló kiváló kapcsolatainak a kultúra eszközeivel való támogatása, a kulturális jelenlétünk erősítése egymás országaiban".



Csák János felidézte, hogy a magyar-török diplomáciai kapcsolat hivatalosan száz éves, de a két ország múltja sokkal régebbre nyúlik vissza, ezért fontos, hogy "a barátságot, az egymás iránti tiszteletet, egymás méltóságának az elismerését időről-időre megerősítsük".



A miniszter úgy fogalmazott: az évad célja, hogy a művészeti ágakon, a tudományon, és az innovációkon keresztül rámutasson azokra a pontokra, amelyek az egyéni szinteken és az évfordulón túl is összekapcsolják a két országot. A miniszter "stratégiai fontosságúnak" nevezte azt a kezdeményezést, hogy elmélyüljön a két ország közötti megértés a legfelsőbb politikai szinten túl a művészeti-, tudományos- és a hétköznapi állampolgári szinteken egyaránt.



Gülsen Karanis, Törökország budapesti nagykövete elmondta, hogy az évad ötletét a két ország képviselői közösen dolgozták ki. "Úgy gondoltuk, ez az egyik legjobb módja annak, hogy kiemeljük mélyen gyökerező és átfogó kapcsolatainkat, hiszen a kulturális évek a kulturális diplomácia egyik legjobb példái" - tette hozzá.



Felidézte, hogy Törökország 1923. október 29-e óta köztársaság, és Magyarország volt az első ország, amellyel Mustafa Kemal Atatürk 1923. december 18-án nemzetközi együttműködési megállapodást írt alá és Ankarában az Atatürk irányításával létrejött új egyetem egyik első tanszéke a hungarológia volt.



Magyarország azon országok között volt, amelyek támogatták a fiatal Törökország fejlesztési kezdeményezését, ezért az Atatürk meghívására számos magyar építész, mérnök és szakember érkezett Törökországba, és hagyta ott kézjegyét a török épületeken, intézményeken - tette hozzá. "A törökök ma is nagy hálával emlékeznek a magyarok munkáira" - emelte ki.



Gülsen Karanis elmondta hogy a jövő évben Budapest mellett Magyarország nyolc városában, Pécsen, Szigetváron, Egerben, Esztergomban, Veszprémben, Kaposváron, Szegeden és Debrecenben is leszenek programok, amelyeken bemutatkozik többek közt a török opera, balettművészet, a modern és hagyományos török táncművészet, vagy zene, de lesznek színházi előadások, kiállítások, irodalmi programok, filmvetítések, gasztronómiai rendezvények és tudományos előadások is.



A nagykövet kiemelte: az évforduló alkalmából, december 18-án Recep Tayyip Erdogan török államfő is Budapestre látogat.

Hoppál Péter, az évad lebonyolításáért is felelő kormánybiztos kifejtette: az évad során megszervezett több mint száz művészeti, tudományos és innovációs program célja nemcsak a magyar kultúra népszerűsítése Törökországban, hanem olyan hosszútávú együttműködések elindítása is, amelyek szorosabbra fűzhetik a török-magyar kapcsolatokat az egyes szakterületek szintjén is.



Kifejtette, hogy Magyarország már számos kulturális évadot valósított meg a világ több országában, de olyanra még nem volt példa, hogy egy teljes évre szóló, komplex kulturális évadot szervezzen más országban úgy, hogy a célország is tart egy kulturális évadot Magyarországon. Kiemelte, hogy a program egy szoros partneri együttműködésben valósult meg a két ország kulturális-, tudományos- és oktatási intézeteinek, valamint minisztériumnak az együttműködésében.



Az évad programjairól szólva elmondta, hogy megemlékeznek majd többek közt a magyar nemzeti ünnepekről, köztük a magyar kultúra napjáról, március 15-éről, augusztus 20-áról és október 23-áról is, emellett lesznek anyák- és gyereknapi rendezvények, a magyar tudomány napja alkalmából tudományos konferenciák, továbbá díszvendégként jelenik meg a két ország egymás nagy fesztiváljain.



A magyar résztvevők közt említette a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Színház, az Országos Széchenyi Könyvtár, a Magyar Nemzeti Levéltár, a Petőfi Irodalmi Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Állami Népi Együttes, a Magyar Állami Opera együttes, valamint az Operettszínház művészeit és munkatársait. Bemutatkozik továbbá Törökországban a Puskás és a Hungarikonok kiállítás, lesznek gasztronómiai programok, megrendezik az Attila örökösei - A hunoktól az Árpád-házig című nagyszabású kiállítást, Robert Capa és André Kertész fotóit is megismerheti a török közönség, de megszervezik a két ország parlamenti válogatottjának labdarugó bajnokságát is, valamint török tűzfalfestéssel állítanak emléket jelentős magyar személyeknek.



Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója, és a decemberi megnyitó gála rendezője elmondta: a két nép hosszú, évszázadokra visszanyúló kapcsolatának állítanak emléket az előadásban.