Kultúra

Pogány Juditot választották a nemzet színészévé

Pogány Judit Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt választották a nemzet színészévé a cím jelenlegi birtokosai pénteken Budapesten - közölte a Nemzeti Színház.



Pogány Juditot a november 18-án elhunyt Csomós Mari helyére helyére választották meg a nemzet színészei - olvasható a teátrum honlapján.



A Nemzet Színésze címet a magyar színművészet, a nemzeti színjátszás fejlesztése, népszerűsítése a nemzeti irodalom tolmácsolása és a magyar nyelv ápolása terén nyújtott kimagasló tevékenységért kaphatja meg az a művész, akit a cím viselői maguk közé választanak. A címet egyszerre legfeljebb tizenketten viselhetik, és ha közülük valaki elhalálozik, a cím többi birtokosa dönti el, ki kerülhet a megüresedett helyre.



A Nemzet Színésze cím annak adományozható, aki fő- vagy epizódszerepekben kimagasló teljesítményt nyújtott, beltöltötte 62. életévét, 40 évet a színészi pályán vagy legalább 20 évadot - évadonként legalább egy szerepben - a Nemzeti Színház színpadán töltött.



Csomós Mari életének 81. évében hunyt el 2023. november 18-án. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának és a Radnóti Miklós Színház örökös tagja volt.



A nemzet színészének most megválasztott Pogány Judit pályafutását segédszínészként a kaposvári Csiky Gergely Színházban kezdte, miután az országos Ki mit tud?-on bekerült a döntőbe és felfigyelt rá a teátrum vezetése. 1978-tól két évig tagja volt a Nemzeti Színháznak. Ezt követően ismét Kaposvárra szerződött. 1994-től szabadfoglalkozásúként fellépett többek között az Örkény István Színházban és a József Attila Színházban, valamint a Katona József Színházban. 2004 óta az Örkény Színház tagja. Számos film-, tv-, rádió-, és szinkronszerep fűződik a nevéhez. Pogány Judit olyan legendás alkotásokban működött közre, mint az Eldorádó, A legényanya, a Zimmer Feri, a Vuk, valamint a Frédi és Béni.



Munkásságáért 1978-ban Jászai Mari-díjjal, 2008-ban Kossuth-díjjal, 2019-ben a Színházi Kritikusok Céhének életműdíjával is kitüntették. A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.



Filmszerepeiért is számos elismerésben részesült: a legjobb női alakítás díját kapta, majd Arany Oroszlánt is nyert az Ajándék ez a nap című (1979) filmben nyújtott alakításáért.



A Nemzet Színésze címet - Pogány Judit mellett - jelenleg Király Levente, Bodrogi Gyula, Tordy Géza, Molnár Piroska, Cserhalmi György, Szacsvay László, Almási Éva, Jordán Tamás, Lehoczky Zsuzsa, Udvaros Dorottya, Benedek Miklós viseli.