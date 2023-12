Kult

Budapestre jön Arnold Schwarzenegger

Filmforgatás miatt érkezik a fővárosba a 76 éves színész, de más programja is lesz. 2023.12.11 11:02 ma.hu

A néhány éve egy összeollózott, hamis interjú miatt a bajba kerülő Návai Anikó tette közzé a hírt az Instagramján, hogy Arnold Schwarzenegger hamarosan újra Budapestre látogat.



A poszt szerint Schwarzenegger filmet forgatni érkezik majd, de várhatóan találkozni fog a rajongókkal is egy a nemrég megjelent, életvezetési tanácsokat összegző könyve, a Be Useful: Seven Tools For Life miatt, amely októberben felkerült a New York Times bestseller listájára - írja a Hvg.