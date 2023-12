Kultúra

Egy történelmi ereklye és egy XIX. századi utazóláda is szerepelt a BÁV karácsonyi aukcióján

Egy történelmi ereklye és egy XIX. századi Louis Vuitton utazóláda is szerepelt a BÁV 82. Művészeti Aukcióján, ahol csaknem 700 tétel várta, hogy gazdára találjon.



A december 5-i és 6-i aukción olyan különlegességek is helyet kaptak a kínálatban, mint a magyar Főrendiház által Erzsébet királynénak írt díszes köszöntőlevél - olvasható a BÁV MTI-hez eljuttatott közleményében.



Mint írják, a BÁV lefedi a műtárgypiac minden szegmensét, hiszen az ékszerek, órák és ezüsttárgyak mellett a festmények, bútorok és a történelmi kincsek területén is jelentős alkotásokat tud felvonultatni.



A karácsonyi aukció nyitótétele egy sporttörténeti relikvia volt: licitharcot követően egy Keleti Ágnes saját kézjegyével ellátott póló talált gazdára elsőként, az egymillió forintos összeget teljes egészében a Bátor Tábor Alapítvány számára ajánlja fel a BÁV.



Ezt követően a nap a luxusórák, ékszerek és ezüst műtárgyak árverezésével folytatódott, ahol árverésre bocsátottak többek között egy Varga Miklós által tervezett egyedi hajtűt, egy szecessziós nyakéket, valamint egy arany Patek Philippe Calatrava karórát is. Ezen a napon kelt el az árverés legmagasabb összegen megvásárolt darabja is, egy 75 darab briliánssal díszített fehérarany nyakék, amely végül 45 millió forintért talált gazdára.



Ezt követte egy több mint 4 karátos központi gyémánttal és 16 kisebb gyémánttal ékesített gyűrű, amelynek ára átlépte a 20 milliós lélektani határt, és elérte a 23,75 millió forintos vételárat.



Az aukció második napján a festmények és a műtárgyak kapták a főszerepet, összesen több mint 300 műalkotás kapott helyet a kínálatban.



Mint a közleményben felidézik, több alkalommal is izgalmas licitálás alakult ki. Az aukció egyik legmagasabb kikiáltási árú darabja, Tornai Gyula Gondolataim című képe, amely 12,5 millió forintért talált gazdára, 8,125 millió forintos vételi árával pedig Willem van Herp Az öt érzék allegóriája című képe is a legértékesebbek között szerepelt.



A második napon több különleges műtárgy is gazdára talált, mint például egy XIX. századi Louis Vuitton bőr utazóláda 4,25 millió forintért, illetve Kisfaludi Strobl Zsigmond Merengés című márványszobra 3,25 millió forintos vételi árat ért el.



A két nap zárásaként bocsátották árverésre a történelmi jelentőséggel is bíró Sissi-könyvet, amely végül 8,75 millió forintért kelt el.



A közleményben kiemelik, hogy a BÁV éves aukciója ezúttal nemcsak a karácsony közeledte miatt volt különleges, hanem a kerek évforduló miatt is: a vállalat méltó módon emlékezett meg ezzel a változatos kínálatú aukcióval alapításának 250. születésnapjáról.