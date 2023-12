Kultúra

Képregényben elevenedik meg a magyar rockzene története

Az olvasó megismerkedhet a korszak legnagyobb zenészeivel és a hazai zeneipar legfontosabb alakjaival, miközben képregényesítve olyan fontos események is megelevenednek, mint a Táncdalfesztivál vagy a miskolci rockfesztivál. 2023.12.07 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Képregényben elevenedik meg a magyar rockzene hatvanas-hetvenes évekbeli története egy most megjelent kiadványban.



A hazai rockzene kiemelkedő szereplőit, köztük a Metro, az Illés, az LGT, az Omega, a Bergendy, a Piramis és a Syrius sztoriját egyedülálló módon, képregény formában bemutató munka a Magyar Rocktörténet című kiadvány első kötete - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.



A hatvanas-hetvenes évek legismertebb magyar együtteseihez és rockzenészeihez kapcsolódó történeteket megelevenítő kiadvány Kántor Mihály szövege alapján, Futaki Attila művészeti vezetésével, Szabó Csaba és Fritz Zoltán rajzaival, valamint Jávorszky Béla Szilárd szakmai lektorálásával született. A Magyar Rocktörténetet a Képes Krónikák Kiadó jelentette meg. Mint írták, a kötet főtámogatója a Petőfi Kulturális Ügynökség célja, hogy a képregény műfaján keresztül a hazai rocktörténet nagyágyúit és a korszak történelemformáló slágereit a fiatalok is megismerjék és megszeressék.



A történetben a fiktív hős, Pallagi Karcsi rajongóból előbb egy amatőr együttes tagjává, később maga is kiadóvá és szervezővé válik. Az olvasó megismerkedhet a korszak legnagyobb zenészeivel és a hazai zeneipar legfontosabb alakjaival, miközben képregényesítve olyan fontos események is megelevenednek, mint a Táncdalfesztivál vagy a miskolci rockfesztivál.



A kötet a hatvanas-hetvenes évek legjelentősebb előadóit, köztük a Gerillát, a Bergendy-t, Radics Bélát, a Hungariát, a Geminit, a Kex-et, a Beatricét, az LGT-t, a P. Mobilt, a Skorpiót, a Piramist, a Generált, a Fonográfot, a Metrót, az Illést, Hobót, az Eddát, Máté Pétert, Zoránt, Bródy Jánost, Demjén Ferencet, és a hozzájuk kapcsolódó zenészsztorikat a képregény műfajára jellemző sajátos, humoros, karikaturisztikus stílusban mutatja be.



Az olvasók felidézhetik a magyar rockzene felemelkedését, megismerhetik a huligánok és a jampecek világát, az akkori klubéletet, valamint betekintést nyerhetnek olyan, a korszakot meghatározó zenei irányzatokba, mint például a pol-beat vagy a hard rock.



"Hiszünk benne, hogy ezzel a képregénnyel teszünk a magyar rock fennmaradásáért, a hazai, már-már feledésbe merülő sztárjaink újrafelfedezéséért. Fontosnak tartjuk, hogy ezt a korszakot nemcsak mi - akik megéltük ezt a korszakot - ismerjük és szeressük, hanem a nálunk fiatalabbak is" - mondta a Magyar Zene Házában tartott könyvbemutatón Mészáros János, a Képes Krónikák Kiadó vezetője.