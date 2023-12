Kultúra

Pinokkió: vígszínházi premier Presser Gábor dalaival

Pinokkió címmel új zenés darabot mutat be a Vígszínház december 9-10-én. Presser Gábor zeneszerző és Sztevanovity Dusán szövegíró A padlás óta először dolgozott együtt musicalen.



"Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója kérte fel Keresztes Tamást a Pinokkió megrendezésére, ő pedig Dusánt és engem a zenés mű elkészítésére" - mondta Presser Gábor az MTI-nek.



A Vígszínház zenei vezetője 1976 óta dolgozik együtt Sztevanovity Dusánnal (többek között az LGT, Zorán és Katona Klári lemezeire írtak dalokat), a Pinokkió mégis csak a harmadik közös színházi munkájuk a Jó estét nyár, jó estét szerelem! (1977) és minden idők legsikeresebb hazai musicalje, A padlás (1988) után.



"Nem túlzás, ha azt mondom, A padlás bemutatása óta legalább évi egy, azaz minimum harmincöt különböző felkérést kaptunk újabb közös színházi munkára neves emberektől. Mégsem éreztük soha, hogy olyan jó lenne belevágnunk, de a Pinokkió felkeltette az érdeklődésünket" - fejtette ki Presser Gábor.



A Pinokkió kalandjai az egyik legtöbb nyelvre lefordított szépirodalmi mű, amelyet számos műfajban dolgoztak fel. A Vígszínház mostani zenés színházi adaptációja arra törekszik, hogy minél többet visszaadjon Carlo Collodi 1883-ban megjelent regényének eredeti meséjéből, amely egy fabábu kisfiú történetét mondja el.



Sztevanovity Dusán az MTI-nek felidézte, hogy 2022 tavaszán kapták a felkérést, és nem sokra rá már összeült a csapat, hogy jelenetenként átbeszélje a darabot. A zenei ötletek és az első szövegek is viszonylag gyorsan megszülettek, a próbafolyamat végül idén ősszel kezdődött.



"Egy pillanatra felvetődött, ne legyen-e ebből opera, mert nagyobb tempóban haladtunk a dalokkal, mint a jelenetekkel, miközben a rendező Keresztes Tamásnak nagyon határozott és izgalmas koncepciója volt. Mindez inspiráló volt számunkra. Rengeteg forgács gyűlt össze, amíg kifaragtuk Pinokkiót, és igazi csapatmunka volt" - jegyezte meg a szövegíró.



Ahogy korábban például A padlás esetében is, alapvetően a zenékre születtek Dusán szövegei, ugyanakkor Presser Gábor négy dalnak maga írta a szövegét is. Mint kifejtette, huszonegy dal készült el, ezek szűk ötven percet tesznek ki. Vannak, amelyek jelenetszerűen történnek meg a színpadon, mások említés szinten.



"Azért gondoltam azt, hogy csináljuk meg a Pinokkiót, mert a történetből fakadóan minden dal teljesen másmilyen lehet. Annyiféle elképesztő karakterrel találkozunk, ahogy Pinokkió vándorol, és annyiféle mesebeli helyre jutunk el vele, hogy számunkra is igazi szórakozás volt a dalszerzés meg a szövegírás" - mesélte Presser Gábor.

A különleges figurákat is felvonultató darab szövegkönyvét Keresztes Tamás, Benedek Albert, és a dramaturg Kovács Krisztina tette teljessé, a díszlet Keresztes Tamás és Auer Alexandra műve. Pinokkiót Dino Benjamin, Dzsepettót Borbiczki Ferenc alakítja, a Tücsök szerepében Majsai-Nyilas Tündét láthatják a nézők. Presser Gábor megjegyezte: Gumicsizmásként Halász Judit (őt kettős szereposztásban Igó Éva váltja) előad egy lírai dalt arról, hogy visszavonult tündérként még azt tudna csinálni a világgal, amit akar. Teljesen más zenei és szövegvilágot mutat a Macska és a Róka, azaz Kern András (őt Seress Zoltán váltja) és Hegyi Barbara dala.



"Izgalmas volt kifejezetten rájuk írni dalokat, miközben ebben akad némi csapda, hiszen azt szeretnénk, hogy ezeket ne csak ők, hanem mások is énekelnék" - mondta Presser Gábor.



A Pinokkióra kitalált zenés családi road movie műfaji elnevezés Sztevanovity Dusán szerint kifejezi a darab lényegét.



"Szerintem egy új mese született, egy nagy utazás a fél világon át. Arra törekedtünk, hogy a jelenetek egymásból következzenek, a dalok pedig szerves részei a sztorinak. Mese, de mondanivalójával túlmutat egy gyerekdarabon, miközben a dalok sem gyerekdalok. Olyan témákról esik szó, mint a szegénység, az éhezés, a hátrányos megkülönböztetés, a gazemberség, ezek ott voltak száznegyven éve, a mű születésekor, és ma is jelen vannak, ahogy a tolerancia és a szeretet is" - fűzte hozzá a szövegíró.



Sztevanovity Dusán szerint az 1988-ban bemutatott, az 1100. előadás felé közeledő A padlás sikerét nyilvánvalóan nem lehet felülmúlni. Presser Gábor hozzáfűzte: ha mégis, az 35 év múlva fog bekövetkezni.



A premier december 9-én és 10-én este lesz a Vígszínházban, a színpadon egy csaknem tízfős zenekar fog élőben játszani. A Pinokkió kottás hangoskönyve dalszövegekkel, jelmez- és díszlettervekkel, rajzokkal és CD-vel a Vígszínház művészeinek előadásában hamarosan elérhető lesz.