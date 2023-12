Programajánló

Ismét méz- és mézeskalács fesztivált rendeznek a hétvégén Gyulán

December 8-9-én rendezik meg a XIV. Gyulai méz- és mézeskalács fesztivált, ahol a hagyományoknak megfelelően idén is kiosztják az Év kiváló magyar méze verseny elismeréseit - közölték a szervezők az MTI-vel.



A rendezvény fő célja a kezdetekkor - amikor még egy kis magánházban rendezték meg a fesztivált - is ugyanaz volt, mint ma: a méz népszerűsítése. Sokat léptek előre e téren, néhány éve a vásárlók csak az akác- és vegyes mézet keresték, a repceméz például eladhatatlan volt, mára azonban azt is sokan keresik - írták. Hozzátették, az évek során mintegy 50-70 dekagrammal egy kilogramm körülire nőtt az egy főre eső éves átlagos mézfogyasztás Magyarországon.



Árgyelán János, az egyik főszervező elmondta, a rendezvény sajátossága, hogy egyszerre szól a közönségnek: őket mézkóstolókkal és -vásárral várják; ezzel párhuzamosan szakmai programokkal, előadásokkal is készülnek a méhészeknek.



A látványos, közönségnek szóló programok között szerepel a mézlovagrendek tótkomlósi fúvószenekarral kísért fáklyás felvonulása pénteken; szombaton méhészeti vásár lesz a művelődési házban, ahol csaknem az összes hazai fajtamézet meg is lehet kóstolni. Szombaton hirdetik ki az Év kiváló magyar méze verseny eredményeit, amelyre idén csaknem 400 minta érkezett.



A szakmai programok között szerepel az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökének előadása a magyar méhészeti ágazat aktualitásairól; a mézpiaci helyzetről; de szó lesz a méhészkedés pszichére gyakorolt hatásáról; valamint az ázsiai lódarázs európai terjedésének hatásairól.



A Mézlovagrendek idén is megkoszorúzzák Göndöcs Benedek szobrát.



A részletes program a www.visitgyula.com oldalon tekinthető meg.