Kultúra

A legjobb film díját nyerte a Semmelweis Torontóban

A Koltai Lajos rendezésben készült semmelweis-film lett a Torontói EU Filmfesztivál legjobbja és elnyerte a közönségdíjat - közölte az MTI-vel szombaton a Nemzeti Filmintézet (NFI).



Az anyák megmentőjeként világhírűvé vált magyar orvosról, Semmelweis Ignácról készült - a hazai mozikban már látható - új magyar film a New York-i világpremiert és a Los Angeles-i vetítéseket követően a torontói közönségét is meghódította; a hétvégén véget ért 19. Torontói Európai Uniós Film Fesztiválon (EUFF) 27+1 ország 29 filmje közül a közönség szavazatai alapján elnyerte a fesztivál legjobb filmjének járó díjat. Nagy Katica, a Semmelweis film női főszereplője személyesen vett részt a torontói vetítésen és közönségtalálkozón - tartalmazza a közlemény.



Kiemelték: az Oscar-díjra jelölt rendező-operatőr a hazai színészek legjobbjaival készítette el a nagy klasszikus filmek méltó utódját, egy különleges ember történetének magával ragadó, látványos és érzelemgazdag krónikáját.



A két főszereplőn, Vecsei H. Miklóson és Nagy Katicán kívül fontos szerepet kapott a filmben Gálffi László, Kovács Tamás, Lengyel Ferenc, Szűcs Nelli, Elek Ferenc, Kovács Lajos, Györgyi Anna, Csapó Attila, Znamenák István, Hajduk Károly, Simon Kornél, Mészáros Blanka és Kizlinger Lilla is - írták.



"Semmelweis Ignác doktor az az ember, aki megtalálta a saját ösvényét, és járni is tudott rajta. Minden kellemetlen tulajdonsága dacára következetesen képviselt valamit, akkor is, ha folyton akadályokba ütközött. Mániákus elhivatottsága filmvászonra kívánkozott. Kevés a követendő példa a világban, de ez biztosan az" - idézték a közleményben Koltai Lajos szavait.



Ismertetésük szerint a romantikában sem szűkölködő, fordulatos és izgalmas film, amely egyszerre idézi meg a 19. századi Bécs hangulatát, egy korabeli kórház izgalmait, valamint az osztrák és magyar orvosok közötti ellentéteket, már látható a hazai mozikban.



A Semmelweis a Nemzeti Filmintézet támogatásával, a Szupermodern Filmstúdió gyártásában készült. Producere Lajos Tamás és Vida Joe, rendezője Koltai Lajos, operatőre Nagy András, a forgatókönyvet Maruszki Balázs írta. A film dramaturgja Goda Kriszta, látványtervezője Pater Sparrow, jelmeztervezője Szakács Györgyi, vágója Kovács Zoltán volt.



Hozzáfűzték: a film a Torontói Főkonzulátus, a Nemzeti Filmintézet és a New York-i Liszt Intézet szervezésében mutatták be az egy hónapon át tartó Torontói fesztiválon, amelynek záróeseményén az elismerést a Torontói Főkonzulátus nevében Igaz Máté Árpád ügyvivő vette át.



Az ügyvivő beszédében kifejezte háláját a fesztivál szervezőinek és a nézőknek, valamint méltatta a film fantasztikus alkotóit. Hangsúlyozta, hogy a Semmelweis-film több, mint egy fantasztikus művészeti alkotás. Ez a film egy emlék, egy tiszteletadás Semmelweis Ignác előtt, az orvos előtt, akinek humanizmusa milliók életét mentette meg világszerte. Az öröm még nagyobb, hogy itt Torontóban, ahol Semmelweis szobra büszkén áll a