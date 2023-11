Programajánló

Sokszínű programkínálattal várják az érdeklődőket a budai Várban szervezett karácsonyi vásáron

A neves mesterek zsűrizett portékái mellett színpadi programokkal, kézműves foglalkozásokkal, népművészeti betlehemmel, a magyar népi gasztronómia remekeivel, gyertyagyújtással és ünnepi hangulattal várják a látogatókat. 2023.11.30 03:30 MTI

December 1. és 24. között szervezi meg adventi vásárát a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány a budai Várban, a Szentháromság téren, ahol sokszínű programkínálattal várják az érdeklődőket.



Az Advent Budán című programsorozat részeként a neves mesterek zsűrizett portékái mellett színpadi programokkal, kézműves foglalkozásokkal, népművészeti betlehemmel, a magyar népi gasztronómia remekeivel, gyertyagyújtással és ünnepi hangulattal várják a látogatókat - tájékoztatták a szervezők szerdán az MTI-t.



A közlemény szerint a három hetes ünnepi rendezvényen a Népművészeti Egyesületek Szövetsége legkiválóbb mesterei vesznek részt, a több évtizedes kékfestő dinasztia kézművesei mellett keramikusok, tűzzománc és mézeskalács készítők zsűrizett, míves termékei csodálhatók és vásárolhatók meg, de Üzbegisztánból és Kazahsztánból is érkeznek ékszerészek és textilkészítők.



A tájékoztatás szerint az M-ART (Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága) közreműködésével ingyenes ajándékkészítő műhely várja a gyerekeket délutánonként, ahol a különböző foglalkozások keretében elkészíthetik szeretteiknek szánt karácsonyi ajándékaikat.



Naponta más-más foglalkozással örvendeztetik meg a családokat, lesz egyebek mellett adventi naptár, méhviasz gyertya, gyékény ajtó- és ablakdísz, üdvözlőlap és karácsonyfadísz készítés gyöngyből, mézeskalács sütés és díszítés is.



A Szentháromság téri esemény különlegessége, hogy kedvezményesen kapnak bemutatkozási lehetőséget az első kerületi művészek és vállalkozások, a látogatók megismerkedhetnek a kerület testvérvárosainak - Lendva, Révkomárom, Székelyudvarhely és Zenta - kézműveshagyományaival.



Hétvégénként színpadi programokkal várják az ünnepre hangolódni vágyó közönséget, fellép többek között a Hot Jazz Band, Szalóki Ági és zenekara, a Kaláka, a Misztrál és a Kolompos Együttes, valamint Bognár Szilvia és zenekara - olvasható az összegzésben.



Mint írják, a rendezvényre a népi gasztronómia miatt is érdemes lesz kilátogatni, hiszen a forraltbor és a meleg tea mellett több hungaricum étel is megjelenik az Advent Budán programsorozaton, ahol többek között kürtőskaláccsal, pozsonyi kiflivel és tokaji borokkal várják a gasztronómia iránt érdeklődőket. A Szentháromság téren december 2-től szombatonként adventi gyertyagyújtás lesz, amelyen minden héten részt vesz az I. kerület egy-egy felekezete.



Igazi látványosság lesz Erdélyi Tibor, Népművészet Mestere, Kossuth-díjas fafaragó Betleheme és a vásár különlegessége, hogy lehetőség lesz Böjte Csaba adománygyűjtéséhez csatlakozni a nevelőszülők részére. Az esemény fővédnöke Böröcz László, a Miniszterelnökség Budapest világörökségi területfejlesztésének kommunikációjáért felelős miniszteri biztosa - áll az összegzésben.