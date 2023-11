Gyász

Meghalt Bajomi Nagy György Jászai Mari-díjas színművész

Ötvenhat éves korában, hosszú betegség után kedden elhunyt Bajomi Nagy György Jászai Mari-díjas színművész, az Örkény István Színház társulatának tagja - közölte Facebook-oldalán a színház.



"Megrendülten tudatjuk, hogy Bajomi Nagy György, társulatunk tagja, méltósággal és mindannyiunk számára példaadó lelkierővel viselt hosszú betegség után a mai napon elhunyt" - írta közösségi oldalán a társulat.



A színész búcsúztatásáról később adnak hírt.



Bajomi Nagy György 1966. december 16-án született Szentesen, 1992-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. 1992 és 1994 között a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház, 1994 és 2004 között a Pécsi Nemzeti Színház tagja volt.



2004 és 2009 között szabadúszó, többször játszott a Nemzeti Színházban, valamint a Tűzvonalban című sorozat állandó szereplője is volt.



2009 és 2020 között a szombathelyi Weöres Sándor Színház tagja, majd 2020-tól haláláig az Örkény Színház színésze volt.



Több televíziós szerepben is láthatta a közönség, a Tűzvonalban című sorozat mellett a Kisváros és a Munkaügyek című produkció állandó szereplője is volt.



Utoljára a Nyugati nyaralás című krimivígjátékban vállalt filmszerepet 2022-ben.



Művészi munkáját több díjjal is elismerték, köztük van a Weöres Sándor Színház legkiválóbb színészi teljesítményéért járó Holdbeli csónakos-díja (2013), a Thália Humorfesztivál különdíja (2015), a Színházi Dolgozók Szakszervezetének Básti Lajos Díja (2015), a Városmajori Színházi Szemle A legjobb férfi főszereplőnek járó díja (2015), a Gábor Miklós-díj (2016) és a Jászai Mari-díj (2018).