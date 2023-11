Kultúra

Rekordárról indul a licit Rippl-Rónai Kalitkás nőjének első változatára a Kieselbach téli aukcióján

Rippl-Rónai József Kalitkás nőjének első változatának licitje 180 millió forintról indul a Kieselbach Galéria december 17-én 18 órakor rendezendő téli aukcióján a Hotel Marriottban; ekkora kikiáltási árra nem volt példa magyar műtárgyaukción - tájékoztatta a galéria az MTI-t hétfőn.



A Kieselbach Galéria közleményében hangsúlyozza, hogy a magyar Mona Lisának is nevezett alkotás száz évnyi elfeledettség után, nagy szenzációt keltve bukkant fel 2005-ben, de akkor nem sikerült itthon tartani.



Felidézik, a chicagói Leslie Hindman aukciósház árverésén hosszas licit után a rekordot jelentő 590.400 dollárnál koppant a kalapács. "Ezzel megszázszorozta legelső kikiáltási árát, de még a - kutatás és beazonosítás utáni - megemelt végleges indulási árat is példátlan módon megtízszerezte" - írták, hozzátéve, mielőtt az ismert kép első variánsa Nyugat-Európába került volna új tulajdonosához, 2006 októberében egy rövid időre bemutatkozott a Magyar Nemzeti Galériában.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A galéria közleményében úgy fogalmaz, hogy a Kalitkás nő a magyar modern képzőművészet kulcsműve, a Párizsban, 1892-ben készült festmény a 19. századi végi modernség legmagasabb színvonalát képviseli. Kiemelik, hogy az álmodozó, karcsú szecessziós nőalak zöld kalitkájával nézők millióinak szívébe lopta be magát a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításán, "a másodpéldány" nemcsak a legtöbb Rippl-Rónai-monográfia címlapján szerepel, de a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria is ezzel a kivételes kulcsművel reklámozza magát a nagy nyugati kiállításokon.



A közleményben kitérnek rá, hogy a csaknem két évtizeddel ezelőtti helyzethez képest talán megváltozott annyira Magyarország gazdasági helyzete, hogy egy ilyen ikonikus remekmű nem tűnik el ismét nyugat-európai magántulajdonosnál, vagy egy tőkeerős nemzetközi múzeumóriás kollekciójában, mint történt sok Rippl-Rónai-főművel.



Hozzáteszik, hogy Rippl-Rónai József festményének nemzeti ikon-jellege a Gustav Klimt műtermében 1907-ben készült, Adele Bloch-Bauerról festett arany képmásához hasonlatos, amit az osztrák nemzeti galéria, a bécsi Belvedere őrzött, majd Amerikába került, és Ronald Lauder vásárolta meg New York-i múzeuma számára a rekordot jelentő 135 millió dolláros vételárért 2006-ban.



A Kieselbach Galéria közleményében hangsúlyozza, hogy a Kalitkás nő I. a magyar modern festészet kulcsműve, aukciós felbukkanása pedig igazi szenzáció. Hozzáteszik, hogy ehhez hasonló jelentőségű volt a régióban a neves cseh kubista festő, Bohumil Kubista 1911-ben készült, Régi prágai motívum című látképe, ami tavaly 1,6 milliárd forintért kelt el.